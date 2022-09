Calciomercato Juventus, acquisto anticipato a gennaio: c’è il prezzo

Dopo le difficoltà di inizio stagione, torna ad accendersi il calciomercato dei bianconeri in vista della prossima finestra di gennaio

Chiusa la parentesi dedicata alle nazionali, la Serie A torna in campo per un tour de force di un mese e mezzo. Per chi non ha avuto un inizio brillante dopo le prime sette giornate, vi sarà dunque l’opportunità di recuperare il terreno perso rispetto alle formazioni che invece occupano già i piani alti della classifica.

Tra le squadre meno a fuoco nei primi turni di campionato c’è ovviamente la Juventus di Massimiliano Allegri. L’ultimo periodo in particolare è stato oltremodo turbolento, dal pareggio tra mille polemiche ottenuto in casa contro la Salernitana, passando prima per la seconda sconfitta di fila in Champions League contro il Benfica, fino ad arrivare alla clamorosa disfatta dell’ultima giornata in casa del Monza.

Nonostante l’ottimo mercato svolto la scorsa estate dai dirigenti bianconeri, i tanti infortuni hanno limitato il lavoro dell’allenatore toscano in queste prime settimane della stagione. In attesa che da qui sino alla sosta di metà novembre migliorino sia i risultati ma anche le prestazioni della squadra, la società starebbe valutando altri possibili innesti in vista del mercato di riparazione del prossimo gennaio.

Calciomercato Juventus, pronta l’offerta per Grimaldo

Uno dei grandi obiettivi da tempo sull’agenda di mercato della Juventus, è un calciatore che i bianconeri hanno affrontato nell’attuale edizione della Champions League nella sfida con il Benfica. Si tratta di Alejandro Grimaldo, terzino sinistro giunto all’ultimo anno di contratto con il club portoghese.

Come riportato da ‘todofichajes.net’, la Juve starebbe pensando di bruciare le tappe ed anticipare il suo acquisto già a gennaio, beffando il Barcellona che invece lavora da tempo per averlo il prossimo giugno a costo zero. A fronte di una valutazione da 20 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo, i bianconeri starebbero preparando una proposta da 10 milioni per convincere il Benfica a sei mesi dalla scadenza.

Ci sarà da capire anche la volontà dello stesso calciatore che nel frattempo sta discutendo con il club lusitano il possibile rinnovo del contratto. Inoltre, come ripetuto negli ultimi mesi, Grimaldo vorrebbe prima chiudere la stagione in corso e solamente dopo valutare tutte le opzioni a sua disposizione.