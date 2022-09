Il tecnico insidia Allegri: “Per la Juve farei qualunque sacrificio”

La posizione di Allegri continua a restare in bilico e il tecnico ammette: “Per la Juventus sono disposto a fare qualsiasi sacrificio”

Terminata la sosta delle nazionali, i bianconeri domenica sera torneranno in campo per ritrovare una vittoria che è mancata per tutto settembre. La partita col Bologna, in questo senso, può essere il trampolino per la rimonta sperata da Allegri. Le critiche e le pressioni sull’allenatore, nel frattempo, non sono diminuite.

L’ultima partita di campionato per la Juventus è stata la sconfitta contro il Monza, una gara storica per il club brianzolo e per Raffaele Palladino, ma che ha gettato enormi dubbi su Allegri. Il tecnico livornese è stato messo sotto esame dalla società piemontese che, durante la sosta, ha valutato anche la possibilità di un cambio in panchina. Tra gli scenari dipinti, quello di un traghettatore fino al termine della stagione resta ancora possibile e oggi è arrivato un importante annuncio al riguardo.

Carrera avvisa Allegri: “Nessun contatto, ma per la Juve farei qualunque sacrificio”

Come detto, in caso di esonero di Massimiliano Allegri nel corso di questa stagione, lo scenario più accreditato è quello di un traghettatore che provi a portare la Juventus a giugno nel migliore dei modi. Tra i profili accostati alla ‘Vecchia Signora’ in qualità di traghettatori, oltre a Montero e Paulo Sousa, c’è anche Massimo Carrera. Proprio lui, che è stato vice di Antonio Conte dal 2011 al 2014, potrebbe preparare il terreno in vista del ritorno del tecnico salentino.

Ai microfoni del ‘Corriere di Torino’, poi, Massimo Carrera ha rivelato: “Non c’è stato nessun contatto con la Juve, ma mi fa piacere che i tifosi si ricordino di me perché vuol dire che qualcosa di buono sono riuscito a farlo sia da giocatore che da tecnico”. Inoltre, sulla possibilità di accettare un ruolo da traghettatore in bianconero ha ammesso: “Per la Juventus, comunque, sarei disposto a fare qualunque sacrificio”. Un’apertura bella e buona quella dell’ex giocatore bianconero e che mette ulteriore pressione su Allegri. Le prossime settimane saranno fondamentali per il futuro del tecnico livornese, che entro la pausa per il Mondiale in Qatar dovrà riuscire a risollevare le sorti della stagione.