Cristiano Ronaldo, un calcio alle polemiche: “Sono degli ingrati!”

Cristiano Ronaldo nel mirino della critica dopo il flop col Portogallo, difesa e contrattacco a favore del portoghese

Non è un periodo facile, per usare un eufemismo, per Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese sta vivendo una fase critica della sua carriera, confermata dall’eliminazione del suo Portogallo dalla Nations League.

Nemmeno in nazionale, CR7 ha ritrovato i suoi standard di rendimento abituali. Anzi, contro la Spagna è stato probabilmente il peggiore in campo. E il gesto di Ronaldo di lanciare per aria la fascia di capitano a fine gara è stato definito dalla stampa portoghese ‘indifendibile’. Il momento con la sua nazionale segue l’onda lunga di quello al Manchester United, dove ha segnato solo un gol in otto gare, peraltro con un minutaggio ridotto. A fine anno, si pensa già all’addio di Ronaldo allo United e a chi erediterà la sua maglia numero 7. Che il matrimonio con i ‘Red Devils’ non fosse più così saldo del resto la redazione di Calciomercato.it lo aveva raccontato in estate, con i vari tentativi di cambiare squadra. Ronaldo voleva assolutamente giocare la Champions League, con contatti in Serie A e l’idea Atletico Madrid. Negli ultimi giorni di mercato, poi, ha tenuto banco l’intreccio che avrebbe potuto portare CR7 a Napoli, poi non concretizzatosi. Il tutto, a chiarire e ribadire una situazione di malessere generalizzato per il giocatore, che dopo il flop con il Portogallo ha ricevuto ulteriori critiche sui social da parte dei suoi connazionali.

Cristiano Ronaldo, la sorella lo difende a spada tratta sul web: “Critiche crudeli, è ancora il migliore del mondo”

E’ intervenuta, come fa sempre in questi casi, Katia Aveiro, sorella di CR7, molto attiva sul web, che in varie storie su Instagram ha difeso a spada tratta l’attaccante, rispedendo al mittente le polemiche in maniera molto aggressiva. “La sua famiglia sarà sempre al suo fianco, non importa cosa accadrà – ha spiegato – Non mi sorprende cosa sta succedendo, i portoghesi sputano sempre nel piatto in cui hanno mangiato. Ronaldo ha dato così tanto alla nazione, sono degli ingrati e meschini, senz’anima. E’ una cosa crudele, ma ricordate che quel giocatore in ginocchio è ancora il migliore del mondo!”.