Intreccio pazzesco, Ronaldo fa arrivare Hazard

Un clamoroso intreccio di mercato potrebbe coinvolgere Cristiano Ronaldo ed Eden Hazard: l’affare è possibile

Un Ronaldo a fine corsa. Anche in Portogallo iniziano a pensare che per CR7 sia arrivato il momento dei titoli di coda. Il numero 7 del Manchester United ha deluso anche in Nazionale, confermando il suo momento non certamente felice.

A testimoniarlo c’è il solo gol messo a segno in stagione, una rete in tutte le competizioni disputate. Un po’ poco per chi è abituato a fare la differenza e infrangere record. Molto è dovuto, certamente, dall’utilizzo part-time di ten Hag che manda spesso in panchina il suo asso e lo fa scendere in campo solo a partita in corso. Anche per questo Ronaldo ha spinto tutta l’estate per andare via, con la sua voglia di disputare la Champions League che si è infranta sulle mancanze di squadre disponibili ad accoglierlo in rosa. Una situazione che potrebbe ripetersi a gennaio e che potrebbe andare ad intrecciarsi con quella di un altro campione in difficoltà: Eden Hazard.

Calciomercato, Ronaldo porta Hazard in Premier League

Anche l’attaccante belga vive una stagione decisamente complicata. Rimasto al Real Madrid, con Ancelotti sta trovando poco spazio. Neanche l’infortunio di Benzema gli ha consentito di essere impiegato con maggior continuità ed allora la separazione potrebbe essere la scelta migliore per tutte le parti in casa.

Il Real ci spera e, stando a quanto riportato da ‘elnacional.cat’, una opportunità potrebbe arrivare proprio da Manchester. Il portale, infatti, afferma che lo United sarebbe pronto a bussare alla porta di Florentino Perez per prendersi l’ex Chelsea. I Red Devils sono convinti di poter far tornare a splendere il belga che è valutato circa trenta milioni di euro. Una cifra che a Manchester sono ancora pronti a spendere, ma soltanto ad una condizione: che Cristiano Ronaldo faccia le valigie e lasci per la seconda volta l”Old Trafford’. In questo modo Hazard, accostato anche come suggestione a Juventus e Milan, prenderebbe nella rosa di ten Hag proprio il posto di CR7. Una ipotesi da tenere in considerazione: Ronaldo via, lo United potrebbe provare il rilancio di Hazard.