Calciomercato Milan e Juve, pronta l'offerta da 30 milioni di euro

Il big può muoversi di nuovo nel calciomercato invernale: pronta l’offerta da 30 milioni di euro. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Archiviata la sosta per le Nazionali, i club si preparano per il secondo ciclo di partite del mese di ottobre che si chiuderà con l’inedita pausa di novembre e dicembre per i Mondiali in Qatar.

Le big saranno impegnate sul doppio fronte campionato e coppe europee e, in particolare per la Juventus, si profila un mese già decisivo. Prima del clamoroso ko di Monza, Maurizio Arrivabene ha confermato la fiducia della società nei confronti di Massimiliano Allegri: “Cambiare guida tecnica sarebbe assolutamente una follia. Oggi come oggi i problemi vanno visti a 360°. Siamo usciti da anni difficili che hanno pesato, non solo nel calcio. Fare processi sommari non aiuta una società come la Juventus a lavorare sulla disciplina. Max non ha solo un contratto, ma un programma da sviluppare in quattro anni. Così come io ho un programma. E se c’è da cercare un colpevole allora quel colpevole sono io. Perché l’amministratore delegato è al vertice della società è sta a me farla funzionare. Servono umiltà, chiarezza e determinazione. Abbiamo dei problemi, accusando una sola persona e lasciandola sola non si risolvono. Bisogna lavorare insieme e guardare avanti”.

Il progetto a lungo termine affidato a Massimiliano Allegri ha influenzato anche l’ultimo calciomercato estivo. Da Pogba e Di Maria fino a Paredes, la dirigenza ha infatti accontentato l’allenatore e si attende ora una svolta immediata. Con un occhio sempre rivolto anche alle prossime sessioni di mercato.

Calciomercato Milan e Juve, l’Atletico Madrid fa sul serio per Ferran Torres

Tra i nomi già accostati alla Juventus c’è anche quello di Ferran Torres. L’ex Manchester City ha già perso i gradi del titolare e protagonista nel nuovo Barça di Xavi e rappresenta un’importante occasione in vista di gennaio e giugno. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan. Tuttavia, stando a quanto riportato da ‘todofichajes.com’, l’Atletico Madrid è pronto a dare l’assalto a Ferran Torres già a gennaio, pagando i 30 milioni di euro richiesti dal club blaugrana. Juventus e Milan sono avvisate.