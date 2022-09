Solo Conte tra la Juve e Donnarumma: rivoluzione tra i pali

Il portiere della Nazionale potrebbe cambiare aria a fine stagione. Il Psg ha già individuato il sostituto

Dopo la grandissima prestazione contro l‘Ungheria si è tornati a parlare con insistenza di Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore del Psg è stato protagonista di una prestazione super, con la quale ha contribuito a centrare la qualificazione alle Finale Four di Nations League.

Il passato, però, non si dimentica. Donnarumma, dopo aver conquistato l’Europeo con la maglia azzurra, ha vissuto un anno alquanto complicato. Tanti errori sia con l’Italia che con la maglia del Psg. Errori che sono risultati spesso decisivi.

Donnarumma è stato messo in discussione tanto che la passata stagione spesso giovava Keylor Navas. Quest’anno, con la nuova gestione, il Psg ha deciso di puntare tutto sull’italiano ma in futuro chissà.

L’ex Real Madrid è destinato a lasciare la Ligue 1 se non già a gennaio, al termine del campionato. Stando a quanto si legge in Francia, per Donnarumma sarà una stagione sotto esame. L’estremo difensore classe 1999 – come si legge su ‘Le10Sport’ – non rassicura totalmente, ecco perché il Psg guarda ad un altro grande numero uno.

I francesi starebbero monitorando con attenzione la situazione legata a Jan Oblak, che in estate potrebbe dire addio all’Atletico. Sul portiere dei Colchoneros c’è però da registrare l’interessamento da parte del Tottenham di Antonio Conte, che sta cercando l’ere di Hugo Lloris.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sognano il grande colpo

Se il Psg dovesse davvero mettere le mani su Oblak, la posizione di Donnarumma sarebbe destinata a cambiare nuovamente. Il 29enne sloveno, tra i migliori portieri al mondo, sarebbe un compagno davvero troppo scomodo con il quale condividere lo spogliatoio.

Un addio di Donnarumma, chiaramente, non sarebbe da escludere. Un calciatore come l’italiano sul mercato rischierebbe di scatenare una vera e propria asta, anche se molte delle big, oggi, non sembrano avere l’esigenza di acquistare un nuovo portiere. C’è però la Juventus, che non ha mai smesso di sognare l’estremo difensore italiano. Szczesny, ad un anno dalla scadenza, in estate potrebbe decidere di trovare fortune altrove. Senza il pesante contratto del polacco, accogliere Donnarumma sarebbe certamente più facile.