Morata ‘torna’ bianconero: che assist per il colpo Juve

L’intreccio tra bomber può regalare il rinforzo alla Juventus: Alvaro Morata ‘torna’ bianconero, che assist per il colpo

Alvaro Morata e la Juventus, un legame che neanche l’addio di questa estate tende a spezzare.

L’attaccante spagnolo può tornare a giocare per i bianconeri, fornendo l’assist decisivo per il grande colpo a zero.

Tutto nasce dall’Atletico Madrid e dalla scelta fatta quest’estate: puntare ancora su Morata, oltre a Griezmann e Joao Felix. Una scelta che ha soddisfatto a metà con una buona partenza dell’ex Juve e ultime prestazioni in calando. La Nazionale ha restituito la gioia del gol all’attaccante, chiamato ora a dimostrare di avere continuità agli ordini di Simeone.

Una situazione non semplice per i ‘Colchoneros’ che hanno iniziato male la stagione ed ora cercano il riscatto. Proprio per questo, la dirigenza si sta muovendo alla ricerca di rinforzi e uno potrebbe arrivare proprio nel reparto offensivo. Con Joao Felix che sembra intoccabile e il caso Griezmann che va a risoluzione, il nuovo arrivo andrebbe a togliere il posto proprio a Morata.

Calciomercato Juventus, Morata porta Firmino

Il nome individuato da Simeone, stando a quanto riporta ‘fichajes.net’, è quello di Roberto Firmino, in scadenza di contratto con il Liverpool e corteggiato anche dalla Juventus. Ora il brasiliano potrebbe sbarcare nella Liga, indossando la maglia dell’Atletico Madrid ma soltanto ad una condizione: che Morata (o un altro attaccante) gli faccia spazio in rosa.

Ecco allora che un Morata che dimostri di poter essere utile alla causa dell’Atletico, farebbe nascere qualche riflessione sull’opportunità di dare l’assalto a Firmino. Il brasiliano resterebbe così ‘libero’ per la Juventus che, nonostante la presenza i rosa di Vlahovic e Milik, potrebbe pensare di rendere ulteriormente competitivo il proprio attacco con il calciatore del Liverpool. Tocca a Morata però rendere possibile l’operazione per i bianconeri: servono i suoi gol e prestazioni all’altezza per convincere Simeone che in attacco può puntare ancora su di lui, lasciando da parte la trattativa Firmino e dando, quindi, il via libera all’assalto della Juventus, ovviamente per la prossima stagione.