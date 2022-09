Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 28 settembre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 28 settembre, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con la notizia dell’aumento di capitale dell’Inter da oltre 100 milioni di euro: “La ricarica di Zhang“. In alto, titoli dedicati ai bomber delle altre grandi del campionato: “Milan, Giroud non stop a 36 anni: è l’intoccabile di Pioli” e “Juve, Kostic ispira Vlahovic gol: Max li aspetta per rimontare“.

Il ‘Corriere dello Sport’ dedica il titolo principale sempre all’Inter, ma con un taglio diverso: “Assedio a Zhang“, con l’ombra della cessione del club, della contestazione e con la Roma che attende in campionato. A questo proposito, Mourinho scalda i motori: “Josè e la sfida che vale doppio“. Titolo di centro dedicato alla serata di Nations League e alla vittoria della Spagna in extremis in Portogallo: “Final Four con Morata“. Nel frattempo, l’Italia si gode la sua nuova stella nascente: “Il primato di Raspadori“.

Su ‘Tuttosport’, espressioni di gioia per il ritorno al gol di Vlahovic in nazionale, che può propiziare quello con la Juventus: “Rieccolo!“. Taglio alto dedicato al momento in casa Inter e ai possibili sviluppi societari: “Inter, la cessione si avvicina“.

Rassegna Stampa mercoledì 28 settembre, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

Per quanto riguarda i quotidiani sportivi esteri, scegliamo di commentare le due facce opposte della medaglia della serata calcistica di ieri in Nations League. In Spagna, il quotidiano ‘Sport’ titola con “Epico!” il successo della nazionale di Luis Enrique, che grazie al gol di Morata sorpassa in classifica il Portogallo e si guadagna l’accesso alla Final Four. Dall’altro lato, i portoghesi masticano amaro, e ‘A Bola’ titola con “Cruel“, un titolo che sintetizza bene la delusione, con il volto di Cristiano Ronaldo a tutta pagina: CR7 è sempre più in crisi ed è stato uno dei peggiori in campo, se non il peggiore.