SFS22, Mancini parla chiaro: l’annuncio sul futuro alla Nazionale

Il Commissario Tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato durante il Social Football Summit: commento anche sul futuro in Nazionale

Dopo il successo contro l’Inghilterra, l’Italia ha avuto la meglio anche sull’Ungheria. Decisivo Giacomo Raspadori, in gol pure nel match contro i ‘Tre Leoni’, e Federico Dimarco. Segnali di ripresa abbastanza significativi per gli Azzurri, seppur la Nations League sia una indubbiamente una competizione di minor rilievo.

Ma bisogna comunque evidenziare il lavoro che sta continuando a portare avanti il Commissario Tecnico Roberto Mancini. La delusione dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar – secondo fallimento consecutivo – è stata di proporzioni gigantesche. Nonostante ciò, il mister ex Inter e Manchester City non ha voluto abbandonare la panchina e il gruppo nel momento di grandissima difficoltà. E intende proseguire ancora per diversi anni, come testimoniano le sue parole rilasciate quest’oggi durante il Social Football Summit 2022: “Perché sono rimasto dopo la Macedonia del Nord? Sinceramente non lo so, in quel momento volevo soltanto girare pagina e ricominciare, perché è andata male. In quei momenti sei consapevoli del fatto che sia andata male, ma vincere l’Europeo è stato bellissimo. Vincere con la Nazionale è la cosa più bella di tutte”.

Social Football Summit 2022, Mancini: “Cercheremo di vincere i prossimi Mondiali”

Mancini guarda dritto al futuro: “Ora dovremo aspettare quattro anni e cercheremo di vincere i prossimi Mondiali. Tutti quanti erano in una situazione difficile, ma erano tutti positivi nei miei confronti. Questo mi ha convinto a non andare via”.