Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 27 settembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 27 settembre, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con un super Raspadori in primo piano e titola sulla Nazionale: “Italia gioia amara”. La compagine guidata da Roberto Mancini si qualifica alle Final Four di Nations League, aumentando i rimpianti per la mancata qualificazione ai mondiali. Il taglio alto, invece, riguarda Milan Skriniar: “C’è Parigi nell’aria”. Spazio anche per la Juve: “Rivoluzione nel 2023”; un riferimento a Cuadrado, Rabiot e Di Maria che potrebbero salutare a giugno per abbassare il monte ingaggio.

Anche il ‘Corriere dello Sport’ apre con una gigantografia di ‘Jack’ Raspadori in prima pagina: “Che rimpianto!”. Il taglio alto recita: “Italia alle Final Four di Nations, l’eliminazione mondiale brucia di più”. Attenzione e antenne dritte anche per il taglio basso del CdS: “Gli inglesi piombano su Leao“, con il Chelsea e il Manchester City che piombano sul portoghese del Milan.

Cambio di prospettiva per ‘Tuttosport’, che non dedica il titolo alla Nazionale: “Grana Mondiale”. Il riferimento è alla possibile richiesta dei giocatori dell’Argentina ai rispettivi club di saltare l’ultima gara di campionato prima dei mondiali per evitare infortuni. Gli Azzurri tornano protagonisti nel taglio alto: “Jack lo ha rifatto! Italia alle finali”. Spazio anche per una buona notizia per i nerazzurri: “Brozovic torna per la Juve: Inter, Asllani per forza”.

Rassegna Stampa martedì 27 settembre, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

All’estero, ‘Sport’ dedica il titolo alla sfida che andrà in scena questa sera: “Final en Portugal”. La partita tra Portogallo e Spagna promette spettacolo e sarà decisiva per la qualificazioni alle prossime Final Four di Nations League. Spazio anche per le dichiarazioni di Luis Enrique: “Vamos a dar la talla. Es una final y asi lo vamos a plantear”. Taglio alto dedicato alla situazione infortuni in casa Barcellona: “Araujo, al Quirofano!”.

Prima pagina amara per ‘L’Equipe’, che mette in primo piano una foto di Kylian Mbappé: “Vivement le desert”. La sconfitta per 2-0 subita dalla nazionale transalpina contro la Danimarca ha lasciato degli strascichi. Il Mondiale si avvicina e tutte le nazionali cercano la forma migliore per ambire alla coppa più prestigiosa del calcio.