ESCLUSIVO | Calciomercato, un nuovo talento nel mirino del Sassuolo

Nuova pista per quanto riguarda il calciomercato Sassuolo. Il Dg Carnevali sta seguendo un giovane centrocampista per la squadra di Dionisi

Sempre alla ricerca di nuovi talenti in giro per il mondo da far crescere e valorizzare, il Sassuolo guarda con attenzione alla Turchia. Visti i tanti interessamenti per Maxime Lopez, il club neroverde vuole cautelarsi ed è alla ricerca di un sostituto.

Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, il Sassuolo è sulle tracce di Cem Turkmen. Si tratta di un centrocampista turco (con passaporto tedesco) classe 2002 che questa sera ha giocato 90 minuti nel successo della Nazionale Under 21 in amichevole contro i pari età della Georgia. Attualmente il mediano cresciuto calcisticamente nel Bayer Leverkusen milita in prestito all’Austria Lustenau, nella Serie A austriaca, dove il tecnico Mader gli ha dato le chiavi del centrocampo nonostante la giovane età. Il suo cartellino è di proprietà dei francesi del Clermont Foot, che già sognano un’asta in estate per la sua cessione. Il direttore generale degli emiliani Giovanni Carnevali continuerà a monitorare la situazione per valutare se fare un’offerta e portarlo alla corte di Dionisi.