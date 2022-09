Intreccio Juve-Manchester United: colpo a prezzo stracciato

Guardia alta per la Juventus che potrebbe dover fronteggiare l’interessamento del Manchester United di Erik ten Hag per un titolare di Allegri

Non è stato un inizio di stagione semplice per la Juventus, criticatissima per gioco e risultati che proprio non arrivano. Tanti però anche gli infortuni che hanno condizionato alcune scelte di Massimiliano Allegri, limitato soprattutto a centrocampo dove l’assenza di Paul Pogba pesa nell’economia di una gestione che sarebbe dovuta passare dai suoi piedi.

Chi si è visto poco nel primo mese e mezzo di calcio giocato è stato anche Wojciech Szczesny, estremo difensore polacco titolare della Juventus ma costretto ai box per problemi fisici. Il numero uno bianconero ha messo insieme appena 133 minuti giocati distribuiti su due sole presenze prima per un problema agli adduttori e poi per uno alla caviglia. Guai fisici che hanno rilanciato tra i pali Mattia Perin, che al netto dei risultati negativi della squadra ha comunque risposto positivamente quando chiamato in causa. Rientrato tra i convocati contro il Monza ora Szczesny è però pronto a tornare anche in campo dal 1′ minuto.

Calciomercato Juventus, intreccio intorno a Szczesny: un (quasi) scambio con lo United

Proprio in merito a Szczesny la Juventus potrebbe essere costretta ad alzare la guardia per evitare brutte sorprese nel prossimo futuro. Il contratto dell’estremo difensore polacco classe 1990 è in scadenza a giugno 2024. A poco più di un anno e mezzo dalla fine naturale del suo accordo il futuro potrebbe anche cambiare. Come evidenziato dal ‘Sun’ due ex portieri dell’Arsenal sarebbero finiti nel mirino del Manchester United, pronto a cambiare tra i pali.

Uno è proprio Szczesny che col contratto non lontano dalla scadenza sarebbe disponibile ad un prezzo stracciato, soprattutto se confrontato con l’altro portiere nel mirino: l’argentino Emiliano Martinez. Il numero uno dell’Aston Villa ha infatti una valutazione di circa 50 milioni di euro. Ten Hag quindi tiene d’occhio la situazione relativa alla porta, che per ora è ancora presieduta da David De Gea che sembra arrivato al capolinea della sua avventura allo United e potrebbe fare il percorso inverso finendo gratis alla Juve in una specie di scambio. Il suo contratto è infatti in scadenza a giugno 2023.