Siluro a Mbappe e prossima squadra svelata: l’asso della Juve dice tutto

Uno degli acquisti più importanti dell’ultimo mercato per la Juventus ha parlato del suo futuro: “Il mio sogno è ritornare”

Massimiliano Allegri ha chiesto per due anni un regista alla dirigenza bianconera che, in estate, lo ha accontentato consegnandogli Leandro Paredes. L’ex Roma ha subito preso le chiavi del centrocampo, ma i risultati non sono ancora decollati.

Parlando ai microfoni di ‘ESPN’, l’argentino ha rivelato le ragioni e i dubbi che ha avuto in estate prima di scegliere di accettare la proposta della Juventus: “Non è stata una scelta facile cambiare squadra prima del Mondiale, ma credo di aver fatto la scelta corretta. La cosa importante per me era giocare con continuità e farlo in un grande club. Indossare la maglia della Juventus era uno dei miei sogni”. Il suo grande sogno per il futuro, però, spaventa la ‘Vecchia Signora’.

Paredes gela la Juventus: “Il mio grande sogno è tornare al Boca Juniors”

Per convincere Leandro Paredes a tornare in Serie A, come ha rivelato l’argentino sempre ai microfoni di ‘ESPN’, ha giocato un ruolo fondamentale anche la presenza di Angel Di Maria: “Nell’accettare la Juventus anche lui ha avuto valore. Volevo restare insieme ad Angel per divertirmi ancora con lui e giocare insieme. Per me era molto importante”. L’asse albiceleste, però, in bianconero non ha ancora fatto la differenza.

A spaventare la ‘Vecchia Signora’, tuttavia, sono le dichiarazioni sul futuro di Paredes: “Ho un lungo contratto con la Juventus, tornare al Boca farebbe felici tutti. Ci sarà un giorno, è il sogno più grande che ho, l’ho detto quando sono partito: il mio desiderio è ritirarmi con la maglia del Boca Juniors“. Una volontà chiara, quella di chiudere il cerchio e terminare la carriera dove tutto è iniziato: nella ‘Bombonera’.

Nell’intervista con l’emittente argentina, poi, non è mancata una staffilata all’illustre ex compagno di squadra al PSG: “Mbappé? Non posso parlare di Kylian. Ho avuto ottimi rapporti con diversi compagni, ma non posso parlare di qualcuno con cui non ho mai avuto un rapporto umano”. Dalle parole di Paredes filtra il gelo nei confronti di Mbappé che, evidentemente, non gode della simpatia di molti giocatori all’interno dello spogliatoio del Paris Saint-Germain.