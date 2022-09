Calciomercato Juve e Milan, scambio inaspettato a gennaio

Le ultime di mercato coinvolgono bianconeri e rossoneri: protagonista uno scambio clamoroso che può avvenire nella prossima finestra invernale

Le strade di Milan e Juventus possono incrociarsi nel prossimo calciomercato di gennaio. Gli ultimi rumors parlano di uno scambio clamoroso, certamente inaspettato con protagonisti due calciatori importanti, uno di grandissima prospettiva, del calcio internazionale.

Il baratto ‘mercataro’ metterebbe fuori gioco entrambe, perché priverebbe loro della possibilità di mettere le mani, per giunta ‘gratis’ lato cartellino, su un profilo da tempo nel mirino delle rispettive dirigenze. Salterebbe quindi un colpaccio a zero che, probabilmente, farebbe compiere un salto di qualità significativo alla mediana delle due rivali. Già, perché parliamo di un elemento in grado di garantire esperienza, qualità appunto, quantità ma anche una buona duttilità tattica. Naby Keita è proprio tutto questo, un centrocampista completo ancora relativamente giovane (a febbraio compierà 28 anni) e, soprattutto, in scadenza di contratto con il Liverpool.

A causa di problemi fisici (infortunio alla coscia), fin qui il capitano della Guinea ha giocato appena 5′, peraltro in estate nella sfida di Community Shield contro il Manchester City. Va però detto che è da un po’ che Klopp lo ‘vede’ meno rispetto a un tempo, ecco perché il suo addio a fine stagione è oggi tutt’altro che impossibile. Ma i ‘Reds’ si stanno già muovendo per scongiurare la partenza a zero. In che modo? Lavorando a uno scambio in Bundesliga da portare a termine a gennaio.

Calciomercato Juventus e Milan, Keita e soldi per Bellingham

Stando ad ‘Express’, il Liverpool potrebbe tentare la via del do ut des col Borussia Dortmund. Naby Keita, che per la ‘Bild’ i gialloneri vorrebbero prendere proprio a zero, in cambio di Jude Bellingham, super talento inglese trasferitosi in Germania nell’estate di due anni fa. Il centrocampista 19enne fa impazzire mezza Europa, Liverpool in primis che, naturalmente, oltre a Keita metterebbe sul piatto pure diversi milioni di euro. Se l’operazione andasse in porto, è ovvio che Juventus e Milan perderebbero definitivamente ogni chance di accaparrarsi il cartellino del guineano.