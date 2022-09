Milan-Juve, super colpo a zero: arriva un’altra svolta

La Juventus e il Milan osservano la situazione relativa ad un calciatore in scadenza a giugno 2023. Sembrava destinato ad altri lidi ma arriva una smentita

Gli occhi dei grandi club sono rivolti sempre e comunque anche al calciomercato. Le big infatti non restano mai a guardare e monitorano anche eventuali situazioni potenzialmente favorevoli come quelle relative ai calciatori in scadenza di contratto. In questo caso per il 2023 non mancano i big che vedranno terminare il proprio rapporto con la società d’appartenenza: da Oblak a Firmino passando per Messi, Skriniar e Marco Asensio. Proprio il caso di quest’ultimo negli ultimi giorni sta tenendo particolarmente banco in Spagna.

Il fantasista iberico del Real Madrid è tutt’altro che centrale nei piani di Carlo Ancelotti, come ampiamente evidenziato già dalla passata stagione in cui è stato semplicemente un comprimario di lusso nell’annata della Champions League. Asensio fin qui ha messo insieme appena 4 presenze con i ‘blancos’ in questo primo scorcio con un totale di meno di 50 minuti giocati ed un gol all’attivo. Con il contratto in scadenza a giugno 2023 e senza un rinnovo all’orizzonte il classe 1996 è quindi una delle grandi occasioni a zero del prossimo mercato e in Italia era stato accostato soprattutto a Milan e Juventus.

Calciomercato, niente tra il Barcellona e Asensio: le italiane osservano

A 26 anni e con un palmares già discretamente ricco alle spalle, Asensio potrebbe quindi cambiare aria a titolo gratuito. Nei giorni scorsi in tal senso in Spagna si è lungamente parlato di un clamoroso trasferimento in Liga proprio ai rivali storici del Barcellona. Un affare che avrebbe assunto tutti i contorni di un vero e proprio ‘tradimento’ calcistico ad opera del mancino di Palma de Maiorca.

Una situazione che peraltro, sulla carta, tirava fuori anche Juventus e Milan da una corsa destinata però a riaprirsi presto. Secondo quanto evidenziato dal giornalista iberico Gerard Romero arriva una secca smentita: al momento niente Barcellona per Asensio. Tutto ancora da scrivere quindi il futuro dell’attaccante spagnolo che a Madrid non trova spazio e che a fine stagione a parametro zero potrebbe fare la fortuna di un altro club.