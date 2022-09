La richiesta di Mbappe che tira in ballo Vlahovic

Kylian Mbappe ha parlato chiaro, ora per la Juventus possono arrivare i problemi: l’attaccante del Psg tira in ballo Vlahovic

L’assist in Nazionale non è servito a rompere un digiuno che va avanti dal 31 agosto. E’ questo il giorno dell’ultima rete di Dusan Vlahovic che dal gol contro lo Spezia non è riuscito più a scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori.

Cinque partite con la Juventus (di cui una trascorsa totalmente in panchina), una in Nazionale e nessuna rete all’attivo. Non certo un rendimento da bomber di razza quale il serbo è, la dimostrazione di un momento complicato. Quello che vive la squadra bianconera, a cui mancano risultati e gioco; quello che sta coinvolgendo anche Vlahovic che è servito poco e male dai compagni di squadra a Torino.

Una situazione che ha alimentato le voci sul futuro dell’ex Fiorentina con qualcuno che ha parlato anche di un possibile addio a fine anno. Ipotesi, al momento, difficile da credere ma che una stagione fallimentare della Juve potrebbe rendere meno improbabile. E intanto si registrano le parole di Mbappe che ‘tirano in ballo’ proprio un bomber.

Calciomercato Juventus, Mbappe chiama Vlahovic

Anche a Parigi, nonostante la classifica premi il Psg, la situazione per certi versi non è delle migliori. Si parla con frequenza di rapporti non idilliaci tra Neymar e lo stesso Mbappe con il francese che, in alcune recenti dichiarazioni rilasciate durante gli impegni con la Nazionale, ha lanciato un messaggio abbastanza chiaro. “Con la Francia mi chiedono cose diverse rispetto al Psg: qui ho più libertà, il ct sa che c’è un nove di area di rigore come Giroud che tiene occupate le difese, mentre io vado nello spazio. A Parigi non succede: lì mi chiedono di giocare al centro”.

Frasi che sembrano una richiesta chiara al club transalpino: un classico numero 9, magari cedendo proprio Neymar, per consentire a Mbappe di sfruttare gli spazi creati e rendere al meglio. Ed allora Campos potrebbe mettersi alla ricerca di un attaccante centrale e magari buttare l’occhio proprio a ciò che accade in casa Juventus. Dove Vlahovic vive un momento di appannamento che non cancella le sue evidenti qualità realizzative e da uomo d’area. Proprio quelle invocate da Mbappe.