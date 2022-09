Milinkovic-Savic ‘ossessione totale’: nuova offerta da 80 milioni

Continua a circolare il nome di Sergej Milinkovic-Savic in ottica calciomercato: il top club è disposto a mettere sul piatto ben 80 milioni

Sergej Milinkovic-Savic è senza dubbio una delle punte di diamante della nostra Serie A. Da anni il centrocampista serbo domina il campionato italiano, grazie alle sue doti fuori dal comune. Il fisico devastante unito a una tecnica di assoluto spessore ne fanno sicuramente una delle mezze ali più forti nel panorama calcistico europeo. Un calciatore del genere non può che avere diversi estimatori importanti, anche se fino ad ora la Lazio è riuscita sempre a resistere sul calciomercato.

Complice la volontà dell’ex Genk, che comunque si trova bene nella Capitale e non ha mai spinto davvero per dire addio al club biancoceleste. Di recente, tra l’altro, ha ringraziato sui social la società e i tifosi, dopo aver ottenuto la targa riguardante le 300 partite totali disputate con le ‘Aquile’. È chiaro, però, come in lui continui a crescere in maniera non indifferente il desiderio di misurarsi in un calcio ad alti livelli, sposando dunque il progetto di un top club.

Oltre a ciò, bisogna tenere fortemente in considerazione la scadenza del contratto prevista per il 30 giugno 2024. Il patron Lotito, ovviamente, non intende lasciar andare il suo gioiello a parametro zero. Di conseguenza, il numero uno biancoceleste vorrebbe prolungare il termine dell’accordo in vigore. Il classe ’95, dal canto suo, non sarebbe contrario al rinnovo, ma stavolta preferirebbe inserire una clausola rescissoria (il cui valore economico andrà eventualmente stabilito).

Calciomercato Juventus, il PSG vuole Milinkovic: 80 milioni sul piatto

Come noto, Milinkovic-Savic piace parecchio alle big di Serie A. Juventus, Inter e Milan, in particolare ‘La Vecchia Signora’. I bianconeri, nonostante il ritorno di Pogba, non smettono di sognare l’approdo del serbo alla Continassa. Sarebbe uno dei colpi più decisivi degli ultimi anni e sposterebbe tanto al vertice. Ma le italiane devono fare i conti con la concorrenza agguerrita del Paris Saint Germain.

Secondo quanto riferisce il portale ‘fichajes.net’, mister Galtier pare sia totalmente ossessionato dall’acquisto del centrocampista della Lazio. Tant’è che i parigini metterebbero sul piatto ben 80 milioni di euro al fine di assicurarsi le sue prestazioni. Oltre a ciò, garantirebbero un corposo aumento di stipendio al calciatore. Che la carriera di Milinkovic-Savic possa proseguire da protagonista al Parces de Princes in futuro? Il tempo, come sempre, darà il proprio verdetto.