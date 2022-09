DIRETTA Nations League, Ungheria-Italia 0-0: Di Lorenzo vicino al goal! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Puskas Arena’ tra l’Ungheria di Rossi e l’Italia di Mancini in tempo reale

Tutto in 90 minuti. L’Italia è di scena sul campo dell’Ungheria a Budapest in una gara da dentro o fuori valida come ultima giornata del gruppo 3 della Serie A di Nations League. In palio c’è il pass per le Final Four per due Nazionali che hanno fallito la qualificazione ai Mondiali in Qatar.

Da un lato gli Azzurri di Roberto Mancini, reduci dal successo casalingo per 1-0 che è costato la retrocessione in Serie B all’Inghilterra e ancora senza Immobile, sono costretti a vincere per operare il sorpasso in testa alla classifica e andarsi a giocare per la seconda volta di fila il nuovo torneo introdotto dalla Uefa con la Croazia, l’Olanda e una tra Portogallo e Spagna. Dall’altro ai magiari dell’italiano Marco Rossi, dopo la clamorosa vittoria di venerdì scorso in trasferta contro la Germania, basta un pareggio per completare l’impresa in un girone in cui, sulla carta, dovevano essere la cenerentola. Nei tre precedenti in terra ungherese, l’Italia non ha mai vinto: due pareggi e una sconfitta. All’andata gli Azzurri si imposero 2-1 con i gol di Barella e Pellegrini prima dell’autorete di Mancini. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Puskas Arena’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Ungheria-Italia

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Lang, Orban, Attila Szalai; Fiola, Nagy, Schaefer, Kerkez; Nego, Szoboszlai; Adam Szalai. CT Rossi

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Gnonto, Raspadori. CT Mancini

CLASSIFICA: Ungheria punti 10, ITALIA 8, Germania 6, Inghilterra 2.