Non c’è più nessun dubbio per Vlahovic: la scelta è stata già fatta

Per Dusan Vlahovic non è un momento semplice tra difficoltà in campo e rumors di mercato: sul futuro la scelta l’hanno già fatta

Momento non particolarmente positivo per Dusan Vlahovic. Se la Juventus fatica, lo stesso fa anche il bomber serbo.

Nonostante i quattro gol in stagione, l’ex Fiorentina paga le difficoltà di gioco e realizzative della squadra bianconera. Una situazione che ha fatto emergere qualche dubbio sulla gestione del calciatore da parte di Allegri e, soprattutto, sul suo futuro a Torino. Il numero 9 juventino è a secco dal 31 agosto e non ha timbrato il cartellino nelle ultime cinque partite disputate con il club piemontese, oltre ad essere andato in bianco (ma fornendo un assist) nel match disputato sabato con la Serbia.

Un rendimento al di sotto delle attese che sta facendo nascere qualche considerazione su cosa è meglio per Vlahovic in futuro. Ed è proprio da questo che è nato il sondaggio del canale Telegram di Calciomercato.it: “Dusan Vlahovic al centro della critica e delle voci di mercato: quale sarebbe la scelta migliore per la sua carriera?”

Calciomercato Juventus, Vlahovic resta: il sondaggio

Nonostante le difficoltà patite anche a causa del gioco della Juventus, la maggioranza si schiera per la permanenza di Vlahovic in bianconero. La pensa così il 40% di chi ha votato il sondaggio, indipendentemente da ciò che accadrà con Allegri. Percentuale non molto distante (37%) di chi indica, invece, nell’addio del tecnico la condizione necessaria per la conferma alla Juventus del serbo.

Decisamente più basse, invece, le percentuali per le altre due risposte messe a disposizione dei votanti: il 15% ritiene utile per la carriera di Vlahovic un trasferimento all’estero, mentre appena l’8% consiglia al calciatore di lasciare la Juventus ma restare comunque in Serie A. Ipotesi decisamente remota, al momento, con la squadra bianconera che spera di invertire il trend di questo inizio di stagione anche per mettere a tacere le tante voci sul futuro del proprio numero 9.