Ancelotti scippa la Juventus, lo porta via a zero

La Juventus torna a battere il mercato dei giocatori a parametro zero, ma si mette di mezzo Carlo Ancelotti con il Real Madrid

Il mercato estivo della Juventus sembrava, per nomi e investimenti fatti, essere sufficiente a riportare i bianconeri ad alti livelli in Italia e con buona competitività in Europa. Al momento, però, non è stato affatto così, all’atto pratico, e quasi tutti i ‘nuovi’ stanno facendo grande fatica.

Il risultato, è che la squadra di Allegri sta palesando diverse lacune e nella dirigenza ci si interroga già su quello che sarà il futuro a medio e lungo termine. La sensazione è che ci sarà bisogno, a gennaio o comunque nella prossima estate, di diversi correttivi, cercando profili che possano far salire ulteriormente il livello. La Juventus, però, dovrà muoversi con grandissima oculatezza sul mercato delle trattative, vista la delicata situazione economica che sta vivendo, ribadita dal CDA di venerdì. Il bilancio parla chiaro, il ‘rosso’ di oltre 250 milioni obbliga a spese ragionate. Ecco perché nel mirino dei bianconeri, per le prossime finestre di mercato, appaiono soprattutto giocatori che prossimamente potrebbero essere disponibili a parametro zero o comunque con i contratti molto vicini alla scadenza. Tra questi, ci sono profili di grandissimo interesse, già monitorati in passato e per i quali potrebbero presentarsi occasioni irripetibili. Ma bisogna fare attenzione, dato che anche le altre big europee potrebbero seguire la stessa linea della Vecchia Signora. Infatti, da Madrid, il grande ex Ancelotti potrebbe mettere seriamente i bastoni tra le ruote.

Juventus, su Kanté a zero irrompe il Real Madrid

Nel mirino del Real Madrid torna infatti N’Golo Kanté, inseguito vanamente da Zidane quando era tecnico dei ‘Blancos’. Il tecnico francese stravedeva per il suo connazionale, ma Florentino Perez non si era mai convinto fino in fondo a svenarsi per il giocatore del Chelsea, anche perché il Real a centrocampo, in questi anni, ha sempre avuto fior fiore di giocatori. Ora, però, che il mediano ex Leicester potrebbe lasciare i ‘Blues’ a zero, non rinnovando il contratto, rappresenterebbe una occasione notevole secondo ‘El Nacional’. L’ultima parola spetterà al tecnico, che lo vedrebbe come un ottimo ricambio per Tchouameni.