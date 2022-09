La verità di Mancini: “Ecco cos’è successo con Immobile”

Il Ct della Nazionale Roberto Mancini parla in conferenza stampa, ecco le dichiarazioni sull’assenza di Immobile

La vittoria di venerdì contro l’Inghilterra ha restituito un po’ di entusiasmo intorno alla Nazionale di Roberto Mancini. L’1-0 di San Siro con i britannici, firmato Raspadori, permette agli azzurri di provare a giocarsi in extremis la qualificazione alla Final Four di Nations League.

Per raggiungere l’obiettivo, occorrerà battere domani sera, a Budapest, l’Ungheria allenata da Marco Rossi, che guida a sorpresa il gruppo 3 con 10 punti, contro gli 8 dell’Italia. Un match importante, per una Nazionale che ha bisogno di riacquistare credibilità ed esperienza internazionale dopo l’esclusione dolorosissima dai Mondiali, per la seconda volta consecutiva. Alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa il CT Roberto Mancini, presentando la gara e parlando anche del tema che ha tenuto banco in queste ore, quello dell’assenza di Ciro Immobile, che dopo aver saltato l’Inghilterra per un affaticamento muscolare dovrà rinunciare anche alla partita di domani sera.

Ungheria-Italia, Mancini mastica amaro su Immobile: “Sarebbe rimasto volentieri”

Ecco la versione del CT davanti ai giornalisti: “Ci abbiamo provato, lui voleva restare con noi ed è stato bravissimo e disponibile. Stamattina però abbiamo deciso di lasciarlo a casa, avrebbe rischiato troppo dopo non essersi allenato per tre giorni e non ne valeva la pena. Dispiaceva a Ciro e a noi. E’ un problema che hanno tutti i CT durante l’anno, quello di dover chiamare giocatori che magari non stanno benissimo e hanno tanti impegni e tanti viaggi. La cosa importante è che i giocatori vogliano venire in Nazionale, poi noi non abbiamo mai voluto creare problemi a nessuno, pur continuando a fare il nostro dovere. A volte la Nazionale bisognerebbe amarla un po’ di più”.

Sul match: “Giocare in Ungheria non è mai semplice. Rossi ha fatto un grande lavoro, giocano un buon calcio e abbiamo grande rispetto, negli ultimi anni sono migliorati molto. Abbiamo il 50% delle possibilità di passare il turno, sarebbe importante arrivare alla fase finale per aumentare l’esperienza internazionale dei ragazzi. Qualcosa cambieremo, dobbiamo vedere come stanno i ragazzi, ma tutti quelli che sono partiti sono a disposizione. Raspadori? Può diventare molto importante per questa squadra ma deve crescere e fare esperienza anche lui”.