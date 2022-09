Vlahovic via dalla Juve, il dietrofront è immediato

Calciomercato Juventus, intrigo Vlahovic: la posizione del Bayern Monaco è l’ultima indiscrezione rilanciata dalla BILD.

La situazione travagliata in casa Juventus ha assunto in maniera quasi osmotica il proprio correlativo oggettivo nel volto triste e sconsolato di Dusan Vlahovic, sempre più anestetizzato dall’avulsa manovra bianconera. Il serbo – che Allegri non ha mancato di punzecchiare in diverse circostanze, soprattutto quando ha affrontato il tema della pulizia tecnica – molto spesso è costretto a fare reparto da solo, ricevendo il pallone spalle alla porta e con tanti, troppi metri di campo da attaccare.

I rifornimenti latitano e Dv9 in diverse situazioni di gioco è apparso frenetico, quasi come dovesse scrollarsi da dosso a tutti i costi un fardello troppo pesante da portare sulle spalle. I quattro goal siglati fino a questo momento sono stati più il frutto del suo estro che della manovra collettiva: le due pennellate d’autore con cui ha incenerito Rui Patricio e Dragowski su punizione come tonalità vibranti una tela desolatamente sbiadita e priva di originalità. Chiaramente il grosso della rinascita della Juve – tanto invocata dai tifosi sui social – passa dai goal del proprio bomber, che sta vivendo in maniera particolare anche la concorrenza con Milik.

Calciomercato Juventus, ipotesi Bayern per Vlahovic? Rivelazione BILD

E così negli ultimi giorni era stata ventilata la possibilità di un eventuale interessamento del Bayern Monaco per Vlahovic. I bavaresi, del resto, dopo aver perso Lewandowski sono privi di un ariete d’aria di rigore capace di far salire la squadra ed offrire una valvola di sfogo definitiva ai tanti cross che giungono dalle corsie esterne. La Juve, però, considera l’ex attaccante della Fiorentina il punto di riferimento imprescindibile dal quale far ripartire il nuovo progetto, e non prende assolutamente in considerazione l’ipotesi di una sua cessione immediata.

Status quo suffragata anche dall’indiscrezione rilanciata dalla BILD, secondo cui almeno per il momento il Bayern Monaco non avrebbe palesato alcun tipo di interesse per l’attaccante della Juventus. Staremo a vedere se effettivamente i Campioni uscenti di Germania vireranno con decisione le proprie attenzioni verso altri obiettivi per l’attacco: molto dipenderà dalla situazione legata a Nagelsmann, il cui futuro è ancora in discussione.