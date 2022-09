Game over Juventus: l’offerta da 17 milioni fa saltare il banco

Calciomercato Juventus, l’offerta che potrebbe far saltare il banco a stretto giro di posta. Lo scenario a sorpresa dall’Inghilterra.

Affermare che in casa Juventus l’atmosfera non sia delle più serene non è certo un’eresia. Dopo un inizio di stagione difficoltoso, infatti, che ha proiettato Allegri nuovamente nell’universo delle critiche, i bianconeri non possono non invertire una rotta che ora come ora appare sempre più cupa.

In crisi in Champions, in difficoltà in campionato: il solo punto conquistato nelle due gare contro Monza e Salernitana pende come una spada di Damocle su Di Maria e compagni, con il solo Milik che sembra poter recitare il ruolo di attore protagonista, nel buio più totale. Tirando in ballo l’impatto avuto dal bomber polacco con la nuova realtà, è impossibile non prendere in considerazione quelle che potrebbero essere le prossime mosse di Cherubini, che ha provato in tutti i modi a mettere una pezza a quello che è considerato il tallone d’Achille dell’organico di Allegri: il centrocampo.

Calciomercato Juventus, il Newcastle fa sul serio per Tielemans

In ottica 2023, occhio agli eventuali scenari in mediana. Prima di affondare definitivamente il colpo per Paredes, “Madama” ha effettuato dei sondaggi esplorativi anche per Douglas Luiz, non avviando mai una vera e propria trattativa. Dai radar della “Vecchia Signora” non è sparito neanche Youri Tielemans, legato al Leicester da un contratto in scadenza nel 2023 che salvo dietrofront improvvisi non sarà rinnovato. Il belga ha calamitato le attenzioni di diversi top club; oltre ai sondaggi dell’Arsenal e dello United, anche il Newcastle si sarebbe iscritta nella lista delle pretendenti.

Secondo quanto riportato dal Sunday Mirror, a far saltare il banco potrebbero essere proprio i Magpies, intenzionati a mettere sul piatto un’offerta da circa 15 milioni di sterline, poco meno di 17 milioni di euro, per mettere le mani su Tielemans. Si tratta di una cifra che non soddisferebbe in toto le richieste delle Foxes, ma allo stesso tempo rappresenterebbe una buona base dalla quale partire, anche se ovviamente sarà la volontà del diretto interessato ad orientare definitivamente l’eventuale affare. Staremo a vedere se effettivamente si paleseranno le condizioni giuste per imprimere la svolta definitiva alle negoziazioni.