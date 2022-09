Conte nuovo allenatore della Juventus: “Il Tottenham lo sa”

Conte sulla panchina della Juventus: l’ultima indiscrezione che rimbalza dall’Inghilterra non può essere trascurata.

Come il fantasma di Macbeth, ci sono periodi nei quali il nome di Antonio Conte comincia ad aleggiare in maniera quasi onirica dalle parti di Torino. Del resto, Max Allegri non sta facendo niente per stornare eventuali “minacce” esterne: il cammino della sua Juventus è assolutamente da dimenticare, sia in campionato che in Champions League, al punto che una frangia sempre più cospicua della tifoseria bianconera chiede (sui social soprattutto) che il tecnico livornese venga sollevato dal suo incarico.

Tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare e…diversi milioni di euro, come freudianamente rivelato da Maurizio Arrivabene poche ore prima del match di Champions contro il Benfica. L’approvazione dell’ultimo bilancio, poi, è servito solo a ratificare ciò che in realtà si sapeva da tempo, e cioè che la situazione economico-finanziaria della Juve è delicata, ed un eventuale ribaltone in panchina contribuirebbe ad aggravare la situazione. Vero è che se Vlahovic e compagni non dovessero riuscire ad acciuffare un piazzamento in Champions si aprirebbe una voragine difficile da colmare, con o senza Allegri, il cui futuro dipende chiaramente dai prossimi risultati.

Calciomercato Juventus, Conte ed il suo futuro: le ultime dall’Inghilterra

Qualora la Juventus non dovesse riuscire ad invertire il ruolino di marcia, è chiaro che le chances di un esonero di Allegri aumenterebbero in maniera vertiginosa. Al momento la dirigenza non si è mossa in modo concreto per vagliare un possibile sostituto, ma a stagione in corso la candidatura di Montero non può passare sotto silenzio, anche perché potrebbe essere il preludio ad un ritorno di Conte sulla panchina bianconera in estate. Il tecnico salentino è legato al Tottenham da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato, e le voci su una possibile separazione con gli Spurs con il passare dei giorni stanno diventando sempre più concrete.

Intervistato ai microfoni di GIVEMESPORT, il giornalista Paul Brown ha fatto il punto della situazione legata al futuro di Conte, esprimendo il suo punto di vista: “Possibile esonero Allegri? Credo che il Tottenham abbia ascoltato questa notizia e pensato che Conte possa essere interessato a ridiventare allenatore della Juve. Si tratta di un tecnico ambizioso e molto esigente, che vuole gestire le migliori squadre e competere per i trofei più importanti. Scenario dal quale il Tottenham è ancora un pò lontano, e c’è da chiedersi se abbiano le risorse finanziarie che possano soddisfare in toto Conte. La preoccupazione per gli Spurs nel momento in cui lo hanno nominato è sempre stata che uno dei migliori tecnici sarebbe arrivato, ma che sarebbe stato tentato di andare via.”