La Juventus non lo molla: finalmente arriva gratis

La Juventus pronta a fiondarsi su un altro parametro zero: è un vecchio pallino bianconero

La Juventus ha speso e incassato, si è mossa parecchio in questa sessione estiva. Ma, come sempre ammettono tutti gli addetti ai lavori, il calciomercato non dorme mai e soprattutto si riapre il giorno dopo la chiusura ufficiale. Lo sa bene anche il club bianconero, che ha diversi tasselli mancanti che potrebbe coprire a gennaio.

In primis quelli in difesa, con la fascia sinistra ancora scoperta e l’obiettivo costituito da Grimaldo del Benfica. Al centro invece il nome può essere quello di Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte, che in Germania hanno confermato e che partirebbe a zero ma solo il prossimo anno. Il francese avrebbe infatti rifiutato qualsiasi proposta di rinnovo dei tedeschi e quindi il classe ’99 può essere senza dubbio una pista concreta, magari anche per gennaio con un piccolo contributo. Un po’ come successo anche per Kostic. Ma visti i problemi a centrocampo e i giocatori che sembrano aver chiuso il loro ciclo alla Juve o che non è detto rinnovino, l’occhio cade anche dalle parti del centrocampo.

La Juve non molla Aouar: via dal Lione a zero, ma quanta concorrenza

Houssem Aouar è uno di quei giocatori che da almeno due anni sono in orbita Juventus. Il centrocampista del Lione da quattro sessioni sembra in procinto di lasciare il Lione per fare il grande salto, ma alla fine è rimasto all’OL. Ma senza comunque rinnovare il contratto che lo lega ai francesi fino al 2023 e che lo pone davanti a quella che è l’ultima sua stagione al Parc OL. Per questo è certo che Aouar andrà via nella prossima estate alla scadenza di contratto e secondo ‘fichajes.net’ il Real Betis sarebbe uno dei club favoriti. Gli spagnoli sono molto interessati, ma non sono gli unici.

Insieme agli andalusi, avversari della Roma in Europa League, ci sarebbero almeno altri tre club tra cui ovviamente la Juventus. Per il portale spagnolo, i bianconeri sono la squadra più deludente d’Europa, ormai con quasi un piede fuori dalla Champions League. Un gap che potrebbe essere anche colmato con Aouar, che i bianconeri seguono da tantissimo tempo. Ma la concorrenza è alta, dal momento che si tratta di un vero e proprio affarone. Anche l’Arsenal ha acceso i radar sul francese, quello dei Gunners sarebbe un ambiente ideale soprattutto se dovesse chiudere la stagione con un bel piazzamento Champions. Infine il Newcastle, dove c’è quel Bruno Guimaraes con cui Aouar ha condivido già l’avventura al Lione: una grandissima coppia che i Magpies sperano di ricomporre.