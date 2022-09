Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 settembre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, al ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 24 settembre, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ è dedicata alla Nazionale. Gli Azzurri hanno superato di misura l’Inghilterra di Southgate in Nations League grazie ad un gioiello di Giacomo Raspadori. Mancini si gode il talento del Napoli: “Ha delle qualità tecniche straordinarie. Ha iniziato ora con il Napoli e questo conta. Dico che se avesse 50 partite in Champions League sarebbe meglio, ma bisogna anche saper aspettare…”.

Sul ‘Corriere dello Sport’ spazio dedicato anche a Juventus e Inter. Il CdA in casa bianconera ha approvato il bilancio record, in rosso, di 254 milioni di euro. Tensione anche per l’Inter, con la Curva che si schiera nuovamente contro il presidente Steven Zhang e chiede la cessione della società.

Infine, ‘Tuttosport’ mette in prima pagina Roger Federer. La leggenda svizzera ha giocato ieri sera la sua ultima partita, dando ufficialmente addio al tennis al fianco del rivale di sempre Rafael Nadal nel doppio di Laver Cup. I tagli alti e laterali sono invece dedicati ai temi del momento in Serie A, in attesa del ritorno del campionato. Dalla situazione in casa Juve alla curva dell’Inter che torna ad attaccare Zhang, fino all’Italia di Mancini che stende l’Inghilterra.

Rassegna Stampa sabato 24 settembre, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

All’estero, più precisamente in Spagna, il ‘Mundo Deportivo’ apre col capitolo Leo Messi. Il Barcellona starebbe studiando il modo di recuperare il rapporto con il fuoriclasse argentino dopo l’addio a parametro zero e l’inattesa firma con il Paris Saint-Germain. ‘L’Equipe’ dedica invece l’apertura alla Nazionale francese, con in prima pagina la sua stella, Kylian Mbappé, sempre decisivo anche in Nations League. In gol contro l’Austria anche il rossonero Oliver Giroud.