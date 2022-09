Nazionali, l’ultimo KO costa caro: “Subito Tuchel”

L’ultima sconfitta ha scatenato la furia dei tifosi sui social: ecco il possibile scenario legato al futuro di Tuchel.

In casa Juventus lo scenario non è dei più floridi. Il CDA ha approvato l’ultimo bilancio, terminato con una perdita di oltre 254 milioni di euro; ma è soprattutto la tematica “campo” l’aspetto che sta monopolizzando l’attenzione mediatica.

Prima della sosta i bianconeri hanno inanellato una striscia di risultati negativi che non può essere trascurata. In particolar modo è stato il flop in Champions contro il Benfica – che ha complicato il maniera importante il possibile approdo agli ottavi di finale – a suscitare un diffuso malcontento nella tifoseria, con i social che sono improvvisamente diventati lo spazio nel quale criticare in maniera piuttosto accesa l’operato di Allegri. Almeno per il momento il tecnico livornese non è ancora in discussione, e il dossier legato all’attuale allenatore della “Vecchia Signora” non sarebbe stato neanche preso in considerazione. Nel caso in cui, però, i bianconeri non dovessero cambiare marcia, ecco che i nomi di Montero o Tuchel, ad esempio, potrebbero ridiventare d’attualità in maniera importante.

Inghilterra, Southgate nel mirino dei tifosi: tutti pazzi per Tuchel

Non se la passa meglio neanche il commissario tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate: la sconfitta patita dai “Tre Leoni” al cospetto dell’Italia non è stata affatto digerita dai suoi supporters, che si stanno interrogando sulla possibilità (ora come ora alquanto remota) di un avvicendamento in panchina di Southgate. Uno dei profili più invocati è quello di Tuchel, nome accostato anche alla Juventus nell’ottica di un eventuale post Allegri. Dopo essere stato esonerato dal Chelsea, il tecnico tedesco è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione, e come ammesso dal suo entourage sta monitorando l’evolvere della situazione, in ossequio anche alle leggi vigenti in Oltremanica. Ecco intanto una rapida carrellata delle reazioni social più diffuse:

Would Tuchel be a good appointment? I really think the FA have to act now. Southgate looks mentally like he has checked out — Wolf of FPL (@WolfofFPL1) September 24, 2022

England should hire Tuchel — Kerosene🛢 (@KeroseneUTD) September 24, 2022

There is no proper English manager at sight. Bring in Wenger, Mourinho, Tuchel, or anyone who understands football. — _Dont_Turn_Back (@_Dont_Turn_Back) September 24, 2022