Juventus con le spalle al muro: “100 milioni per Miretti”

Dall’Inghilterra è uscita fuori l’indiscrezione sulla possibile maxi offerta dell’Arsenal all’indirizzo del club bianconero per il giovane centrocampista

Come un fulmine a ciel sereno, nelle scorse ore i tifosi della Juventus hanno appreso dalla possibile bomba di mercato in vista della finestra invernale. A complicare un momento già tormentato per gli ultimi risultati incassati tra campionato e Champions League, è spuntato il maxi interesse dell’Arsenal per Miretti.

Secondo l’indiscrezione diffusa dal ‘The Sun’, l’Arsenal avrebbe infatti in mente di presentarsi durante la prossima finestra di calciomercato dalla dirigenza della Juventus con un assegno da oltre 100 milioni di euro per due calciatori della rosa bianconera. Si tratta di Dusan Vlahovic e Fabio Miretti, entrambi già centrali nel progetto sportivo della formazione di Allegri nonostante la giovane età.

Nel caso del calciatore serbo parliamo di uno dei migliori centravanti del nostro campionato, arrivato alla Continassa lo scorso gennaio in seguito ad un investimento da oltre 80 milioni di euro fatto dalla Juventus per strapparlo alla Fiorentina. Per quanto riguarda invece il centrocampista 2003, si tratta di uno dei talenti più puri degli ultimi tempi venuti fuori dal settore giovanile bianconero, lanciato con coraggio già nelle battute finali della passata stagione.

Calciomercato Juventus, i tifosi insorgono: “100 milioni solo per Miretti”

Come dicevamo in apertura, la notizia degli oltre 100 milioni che l’Arsenal potrebbe proporre presto alla Juventus per avere sia Vlahovic che Miretti ha creato il caos tra i tifosi bianconeri. Entrambi vengono infatti considerati come dei punti di riferimento sia del presente ma soprattutto per il futuro.

Per questa ragione in pochissime ore il popolo bianconero è insorto su ‘Twitter’, invitando caldamente il club juventino a rifiutare l’offerta in caso di reale assalto da parte dei ‘Gunners’. Tra la paura e lo sconforto generale, l’impressione è che per tanti tifosi il vero intoccabile in questo momento sia proprio Miretti.

Per qualcuno il centrocampista vale già in questo momento più di Vlahovic, altri lo ritengono proprio incedibile, mentre c’è chi valuta il suo cartellino sui 100 milioni di euro. Un’ondata di affetto per il prodotto della ‘cantera’ juventina che la dirigenza non potrà non prendere in considerazione nel momento in cui dovessero arrivare delle proposte ufficiali.

