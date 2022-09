Juventus e Milan al tappeto: Simeone piazza il colpo gratis

Calciomercato Juve e Milan, le ultime notizie che trapelano dalla Spagna non sono affatto incoraggianti: Simeone pronto a prenderlo a costo zero.

Dopo la sosta per le Nazionali inizierà un nuovo tour de force per Juventus e Milan, che guardano alla ripresa del Campionato da scenari completamente diversi. I bianconeri, infatti, sono chiamati alla prova del nove già contro il Bologna, all’Allianz Stadium: un eventuale passo falso contro i felsinei certificherebbe lo stato di profonda crisi che da settimane pende come una spada di Damocle su tutto il mondo bianconero.

Tutto questo con il big match di San Siro sempre più vicino: si prospetta un Milan-Juve ad alta tensione, non solo per i tre punti in palio, ma anche per la volontà dei Campioni d’Italia uscenti di lanciare un altro messaggio importante al campionato. Sconfitta in casa dal lanciatissimo Napoli di Luciano Spalletti, la compagine di Stefano Pioli vuole immediatamente rialzare la china, anche se i tanti infortuni che stanno falcidiando i rossoneri in questo scorcio di stagione non lasciano tranquilli il “Diavolo”. La sfida sul campo potrebbe essere traslata anche in chiave mercato, con il Milan e la Juve che potrebbero darsi in battaglia nel corso delle prossime sessioni di calciomercato per alcuni obiettivi in comune.

Calciomercato Juve e Milan, beffa Asensio: irruzione di Simeone

Un profilo che ha catalizzato l’attenzione di entrambi i club e per il quale sia Maldini che Cherubini avrebbero già avuto di effettuare dei sondaggi esplorativi è quello di Marco Asensio, legato al Real Madrid da un contratto in scadenza nel 2023 che salvo clamorosi colpi di scena non verrà rinnovato. Tuttavia, per l’esterno offensivo spagnolo di piede mancino si sta scatenando un vero e proprio duello: oltre al Barcellona, infatti, anche l’Atletico Madrid nelle ultime ore avrebbe fatto irruzione, scompaginando le carte in tavola. L’offerta dei Colchoneros, come evidenziato da “El Nacional“, sarebbe addirittura la più importante tra quelle formalizzate al classe ’96, desideroso di mettersi in gioco in un contesto nel quale poter esprimere quelle qualità che con la maglia delle Merengues si sono intraviste solo ad intermittenza.