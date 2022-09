Allegri è accontentato: un’altra firma in arrivo

La Juventus conferma la fiducia a Allegri con uno sguardo sempre rivolto al calciomercato. Un’altra firma è in arrivo in casa bianconera

La Juve prosegue con Massimiliano Allegri e punta sulla continuità del progetto a lungo termino iniziato la passata stagione col tecnico bianconero.

“Cambiare guida tecnica sarebbe assolutamente una follia. Oggi come oggi i problemi vanno visti a 360°. Siamo usciti da anni difficili che hanno pesato, non solo nel calcio. Fare processi sommari non aiuta una società come la Juventus a lavorare sulla disciplina. Max non ha solo un contratto, ma un programma da sviluppare in quattro anni. – ha annunciato l’ad Maurizio Arrivabene prima del clamoroso ko di Monza – Così come io ho un programma. E se c’è da cercare un colpevole allora quel colpevole sono io. Perché l’amministratore delegato è al vertice della società è sta a me farla funzionare. Servono umiltà, chiarezza e determinazione. Abbiamo dei problemi, accusando una sola persona e lasciandola sola non si risolvono. Bisogna lavorare insieme e guardare avanti”. Avanti con Allegri, dunque, anche sulle strategie di calciomercato. In estate, infatti, la dirigenza bianconera ha accontentato l’allenatore sui vari Pogba, Di Maria e Paredes, e nei prossimi mesi potrebbero arrivare altre conferme e firme importanti.

Calciomercato Juventus, incontro con Danilo: il rinnovo è sempre più vicino

La prossima firma potrebbe essere quella di Danilo. “È un campione, un ragazzo molto intelligente, responsabile e che si mette sempre a disposizione della squadra. I Bonucci e i Chiellini li conosciamo già, però Danilo è stato veramente una scoperta”, aveva dichiarato Massimiliano Allegri nella scorsa stagione. L’ex Real Madrid e Manchester City si è affermato come uno dei nuovi leader della squadra bianconera, soprattutto quest’anno dopo l’addio di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è stato un primo incontro con l’entourage del terzino brasiliano per il rinnovo fino al 2025. La firma è ormai una formalità: il giocatore è attualmente in scadenza nel 2024 e prolungherà per un’ulteriore stagione, firmando di fatto a vita. La Juventus blinda Danilo.