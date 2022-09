UFFICIALE | Juve sempre più in rosso: i numeri del bilancio

Il Cda della Juventus ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022

Si è tenuto quest’oggi il Cda della Juventus che ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022.

Numeri non positivi per la società bianconera considerato che il bilancio 2021/2022 si è chiuso con una perdita consolidata di € 254,3 milioni, in crescita rispetto ai 209,9 milioni dell’esercizio precedente. Come si evince dal documento pubblicato dal club, “l’incremento della perdita dell’esercizio – pari a € 44,4 milioni – è principalmente dovuto a minori ricavi per € 37,3 milioni; tale calo è originato da minori diritti televisivi e proventi media per € 64,8 milioni”.

Inoltre, “l’esercizio al 30 giugno 2022 di Juventus chiude con una perdita di € 253,2 milioni (rispetto alla perdita di € 209,5 milioni dell’esercizio precedente)”. Per far fronte a tale perdita sarà proposto all’Assemblea degli Azionisti di utilizzare la riserva da sovrapprezzo azioni.

Juve, approvato il bilancio: aumenta il rosso

Nel bilancio si nota un aumento dei costi operativi principalmente per il personale tesserato (€ +27,7 milioni) e per i servizi esterni (€ +10,4 milioni). Inoltre, il l patrimonio netto al 30 giugno 2022 è pari a € 169,4 milioni, in aumento rispetto al saldo di € 28,4 milioni del 30 giugno 2021. Si riduce, invece, l’indebitamento finanziario che al 30 giugno 2022 è di 153 milioni rispetto ai 389,2 milioni del 30 giugno 2021 con un calo di 236,2 milioni di euro.