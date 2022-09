Juventus, dimissioni Nedved: la ‘sentenza‘ è già arrivata

Juventus, le voci riguardanti l’ipotesi riguardanti un Nedved dimissionario stanno circolando in modo sempre più insistente sui social.

Momento delicato in casa Juventus, dentro e fuori sul campo. Il cammino compromesso in Champions League e il ruolino di marcia assolutamente balbettante in Serie A non possono passare sotto silenzio.

Il CDA – almeno ufficialmente – non ha trattato la tematica riguardante la posizione di Max Allegri che, chiaramente, dovrà comunque essere monitorata nel corso delle prossime settimane. Vlahovic e compagni sono chiamati ad invertire a stretto giro di posta la propria stagione, per evitare di concludere nuovamente un’annata senza alzare un trofeo. In questi giorni l’attenzione mediatica in casa Juve è stata catalizzata dalla presa di posizione netta dei supporters bianconeri, che sui social hanno manifestato tutto il proprio dissenso in merito ad una gestione tecnica apparsa quantomeno rivedibile. Ovviamente ad essere in discussione non è il solo Allegri, con la stessa posizione di Nedved che, stando alle voci circolate nelle ultime ore, sarebbe clamorosamente in fieri.

Juventus, Nedved out: social scatenati | Cosa sta succedendo

Ora come ora Nedved non è in discussione. Tuttavia, lo scenario riguardante le possibili dimissioni della “Furia Ceca” – rimbalzate quest’oggi – hanno fatto subito il giro del web, scatenando le reazioni dei tifosi. Supporters della “Vecchia Signora” che sotto questo punto di vista si sono nuovamente divisi, tra chi auspica l’allontanamento immediato dell’ex Pallone e chi invece sostiene che l’attuale vicepresidente della Juve incardini tutte quelle qualità dello status bianconero che in questi anni si è smarrito in maniera irreversibile. Ecco una rapida carrellata:

Se si dimette #Nedved lancia un segnale forte alla società, ma comunque perderemo uno che li dentro ne capisce di calcio #Juventus #forzajuve #Nedved #Allegri #CDA — Andrea si dimette (@BnAndrea_) September 23, 2022

Le dimissioni di #Nedved non bastano.

Serve uno Spartaco che guida la rivolta antiallegriana e l’indiziato numero uno sembra essere Di Maria.

Giocando contro non si fa un torto all’allenatore ma ai tifosi che pagano profumatamente il biglietto, da ora serve la voce#AllegriOut — Gabriele vuole far mangiare Antonio Conte con 100€ (@ItsGabbo05) September 23, 2022

Solo a me la sostituzione di #Nedved non dispiacerebbe? Come inizio ovviamente. — A_Aileen__ (@A_A_ileen) September 23, 2022