Raspadori rilancia l’Italia: Inghilterra ko e retrocessa

La Nazionale azzurra vince a Milano con una rete di Giacomo Raspadori. Successo anche per l’Ungheria in Germania

L’Italia di Roberto Mancini rialza la testa. A San Siro gli azzurri hanno battuto l’Inghilterra grazie ad un super goal di Raspadori.

Nel gruppo 3 di Nations League, Bonucci e compagni sono così saliti a otto punti in classifica, alle spalle dell’Ungheria, che a sorpresa ha battuto la Germania, in trasferta. Ci ha pensato Szalai, al 17esimo del primo tempo, a decidere la partita.

I magiari hanno così due punti in più dell’Italia. Sarà dunque decisivo l’ultimo match in Ungheria, in programma lunedì prossimo a Budapest, per la conquista della testa della classifica e delle Final Four. Retrocede l’Inghilterra, che con due soli punti è matematicamente ultima.

Italia-Inghilterra: 68′ Raspadori

Germania-Ungheria: 17′ Szalai

Italia-Inghilterra 1-0: decide Raspadori

Come detto, a decidere Italia-Inghilterra, che si è giocata a San Siro, è stato Giacomo Raspadori. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno conquistato i tre punti, abbandonando la difesa a quattro. Bonucci, schierato al centro della linea a tre, ha guidato i compagni, concedendo davvero poco a Kane e compagni. Donnarumma non è stato chiamato ad alcun intervento complicato.

Al 23′ del secondo tempo è stato, così, proprio il calciatore della Juventus a trovare l’attaccante del Napoli, con un super lancio. E’ stato perfetto lo stop dell’ex Sassuolo, che poi con un preciso destro ha fulminato Pope. L’Italia nel finale ha legittimato il successo, andando vicino al raddoppio con Dimarco (positiva la sua partita) e Gabbiadini, che ha sprecato davanti all’estremo difensore britannico.

Ora testa a lunedì quando agli azzurri servirà battere l’Ungheria per conquistare il primo posto e la Final Four della Nations League.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Raspadori, Scamacca. CT: Mancini

INGHILTERRA (3-5-2): Pope; James, Dier, Maguire, Walker; Bellingham, Rice; Sterling, Foden, Saka; Kane. CT: Southgate

ARBITRO: Jesus Gil Manzano (Spagna)

CLASSIFICA GRUPPO 3: Ungheria 10; Italia 8; Germania 6; Inghilterra 2