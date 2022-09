Mancini lo rimarca ancora: “Difficoltà oggettive”

E’ felice Roberto Mancini dopo il successo dell’Italia contro l’Inghilterra: le parole del commissario tecnico dopo la partita

“Importantissimo”: così Roberto Mancini commenta il successo dell’Italia contro l’Inghilterra. Il commissario tecnico ha parlato alla ‘RAI’ nella tradizionale intervista post partita in cui ha dato il suo giudizio sulla vittoria degli azzurri.

“E’ importantissima perché ci lascia tranquilli per le teste di serie per il sorteggio e poi perché possiamo arrivare primi nel gruppo. Abbiamo battuto una delle squadre più forti al mondo”.

MODULO – Il ct non crede che il merito vada al modulo adottato questa sera, ma più all’atteggiamento messo in campo dalla squadra: “Non conta il sistema. Si può giocare con diversi moduli, ma conta la personalità, la voglia di attaccare, di stare alti. Abbiamo ancora difficoltà oggettive con tanti ragazzi giovani che non hanno esperienza delle altre squadre e durante la partita c’è ancora da soffrire”.

Italia-Inghilterra, Mancini: “Bello potersi giocare il primo posto”

Grazie al successo contro l’Inghilterra, l’Italia avrà la possibilità lunedì di giocarsi il primo posto nel girone contro l’Ungheria. Per riuscirci bisognerà vincere contro la Nazionale dell’italiano Rossi, ma Mancini intanto si gode il successo: “E’ bello potersi giocare il primo posto all’ultima partita in un gruppo con Inghilterra e Germania. E’ una cosa importante visto la sofferenza che dobbiamo patire in questi mesi”. Chiaro il riferimento al Mondiale da vivere da spettatori: una delusione che il ct fatica a superare.