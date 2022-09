Ronaldo-Napoli, non è ancora finita: ennesimo ribaltone

Calciomercato, le ultime sul futuro di Cristiano Ronaldo: occhio al possibile ritorno di fiamma del Napoli.

Non è stata di certo un’estate tranquilla per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse lusitano è stato a lungo al centro di numerose voci di mercato, avendo esternato l’intenzione di cambiare aria, approdando in un club che disputi la Champions League.

Jorge Mendes ha scandagliato il terreno alla ricerca della soluzione congeniale alle aspirazioni del proprio assistito, accostato in lungo e in largo anche al Chelsea, all’Atletico Madrid e al Napoli, tra le altre. Proprio con i partenopei per alcuni giorni è stata ventilata la possibilità di un maxi affare comprendente l’inserimento di Osimhen nella trattativa, ma per bocca di Giuntoli gli Azzurri hanno smentito ogni interessamento concreto per il cinque volte Pallone d’oro.

Calciomercato Napoli, l’ipotesi Cr7 non è tramontata: lo scenario

Come riferito da The U.S Sun, il futuro del trentasettenne nativo di Funchal è ancora in discussione, al punto che i suoi compagni di squadra ritengono che possa trasferirsi già durante la sessione invernale di calciomercato. Fermo restando che ci sono anche offerte redditizie dall’Arabia Saudita sul tavolo, occhio al possibile ritorno di fiamma del Napoli, con i campani che non avrebbero accantonato definitivamente quello che fino a pochi mesi fa sembrava configurarsi come un vero e proprio scenario utopistico. Il Napoli, stando alla suddetta fonte, potrebbe entrare nell’ordine di idee di affondare seriamente il colpo, dopo aver sondato in maniera esplorativa la situazione.

L’esoso ingaggio del campione portoghese è comunque un aspetto che non può non essere preso in considerazione in casa Napoli, con la politica di abbattimento del monte ingaggi che chiaramente sta orientando in maniera importante le strategie del Napoli sul mercato. Sta di fatto, che salvo clamorosi colpi di scena l’avventura di Ronaldo all’ombra dell’Old Trafford non si protrarrà oltre l’estate 2023. L’enigma sul suo futuro, però, è ancora tutto da sciogliere, e non sono esclusi ribaltoni a sorpresa. Ora come ora l’opzione Napoli non è quella più concreta: le vie del mercato, però, sanno essere infinite in molte circostanze…