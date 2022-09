Milinkovic-Savic alla Juventus senza rinnovo: hanno già deciso

Il centrocampista serbo potrebbe decidere di non prolungare il suo contratto con la Lazio in scadenza negli giugno 2024

Non sono ancora iniziati ufficialmente i negoziati tra Sergej Milinkovic-Savic e la Lazio per il rinnovo. Il centrocampista serbo ha infatti un contratto in scadenza negli giugno 2024 e il club biancoceleste non vorrebbe rischiare di arrivare al termine di questa stagione senza aver strappato ancora un accordo per il prolungamento.

Come scritto questa mattina, però, nei dialoghi tra l’entourage del calciatore e la dirigenza laziale potrebbero sorgere alcuni intoppi. Nell’appuntamento fissato dall’agente Kezman con la Lazio per fine settembre per discutere finalmente l’atteso rinnovo, non si parlerà solamente di cifre che riguardano l’ingaggio, bensì anche di una clausola rescissoria da inserire nell’accordo.

E’ su questo punto infatti che sarà davvero complicato trovare un’intesa che vada bene ad entrambe le parti. Milinkovic-Savic vorrebbe che venisse aggiunta una clausola rescissoria bassa per rendere meno arduo l’addio in caso di un’offerta allettante. Dai vertici della Lazio, invece, non vi è in questo momento alcuna intenzione di andare incontro alla richiesta del centrocampista serbo.

Calciomercato Juve, Milinkovic-Savic tra rinnovo e addio

In caso di mancato rinnovo, difficilmente Milinkovic-Savic aspetterà il giugno 2024 per andare via dalla Lazio a costo zero. Ma anche lo stesso club biancoceleste forzerebbe a quel punto la sua partenza con un anno di anticipo per cercare di monetizzare la sua cessione. Tra le squadre interessate al calciatore, almeno in Italia, c’è sempre stata la Juventus.

Bianconeri che sono stati protagonisti nel sondaggio di Calciomercato.it lanciato questa mattina. In vista di alcuni importanti contratti in scadenza nel campionato italiano tra il 2023 e il 2024, abbiamo chiesto ai nostri utenti per quale calciatore la Juventus dovrebbe compiere una vera e propria follia di mercato.

Milinkovic-Savic è stato in assoluto il più votato con il 54,4%, confermando di essere il principale desiderio dei tifosi juventini. Al secondo posto Rafa Leao con il 21,1%, davanti ad un altro obiettivo della Juve come Nicolò Zaniolo, votato dal 16,7%. Nonostante la scadenza di contratto con l’Inter al termine di questa stagione, infine, Milan Skriniar ha ricevuto solamente il 7,9% dei voti.