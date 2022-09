Rifiuta la Juventus a gennaio: ‘Se ne riparla in estate’

La Juventus mette nel mirino un obiettivo per gennaio, ma la proposta è stata già rispedita al mittente: rifiuto e tutto rinviato all’estate

Il primo ciclo stagionale, per la Juventus, è stato a dir poco deficitario. Risultati ben lontani dalle attese per i bianconeri, che si trovano già a rincorrere pesantemente in campionato, e con un percorso in Champions League che dopo gli zero punti in due gare con Psg e Benfica rischia di essere già compromesso.

Parecchie grane da risolvere per Massimiliano Allegri, la cui posizione, dopo le prime nove gare disastrose è finita ovviamente in discussione. Ma, come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus ha rinnovato la fiducia ad Allegri e andrà avanti con il tecnico livornese. Niente esonero, ma c’è una tendenza da invertire nettamente dopo la pausa, con il secondo ciclo stagionale di dodici gare – otto in campionato e quattro in Europa – da cui dovrà necessariamente partire la riscossa. Juventus che intanto inizia già a ragionare sul mercato che verrà e sulle mosse da realizzare nelle prossime sessioni. Già a gennaio, è possibile ipotizzare qualche movimento, cercando di colmare quelle mancanze cui secondo Allegri non si è posto rimedio nel mercato estivo e con un rinnovamento comunque necessario in determinati ruoli. Ma i bianconeri incassano già un rifiuto secco per il mercato invernale.

Juventus, Grimaldo solo in estate: la volontà del terzino

Uno degli obiettivi tornati in auge nelle ultime settimane è Alejandro Grimaldo, terzino sinistro di quel Benfica che la settimana scorsa ha dominato all’Allianz Stadium vincendo meritatamente. Lo spagnolo è da tempo nel mirino e adesso, con un contratto in scadenza a giugno prossimo, diventa ancora più appetibile. Secondo ‘Record’, in Portogallo, la Juventus avrebbe già avanzato una proposta al giocatore in vista di gennaio. Ma la testata lusitana sostiene che il giocatore, pur non essendo intenzionato a rinnovare con le ‘Aquile’ di Lisbona, preferirebbe concludere la stagione in maglia Benfica, convinto che la squadra possa raggiungere obiettivi importanti in tutte le competizioni. Il tutto sarebbe dunque rimandato all’estate, quando la Juventus potrebbe acquisirlo a parametro zero.