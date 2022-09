La nuova preparazione che “cancella” la Juve: triplo ‘acquisto’

Il calciatore ha deciso di rivoluzionare il suo stile di vita e di allenamento per uscire da un momento negativo

Rivoluzione totale in vista per il calciatore di proprietà della Juventus: dopo l’avvio deludente della stagione ha infatti deciso di dare una svolta ai suoi allenamenti, ingaggiando tre nuovi professionisti che lo guideranno in un attento percorso di crescita fisica.

Si tratta del centrocampista brasiliano Arthur, sotto contratto con il club bianconero ma andato in prestito al Liverpool nelle ultime ore dello scorso calciomercato. Un’opportunità improvvisa e quasi inaspettata in uno dei club più prestigiosi al mondo che il ragazzo ha colto al volo senza esitare, andando incontro anche all’esigenza bianconera di liberare spazio a centrocampo.

La sua avventura in Inghilterra, però, non si è aperta nel migliore dei modi. Dopo aver collezionato dal suo arrivo solamente 13 minuti, il brasiliano ha infatti chiesto di poter giocare anche con la formazione giovanile del club per mettere minuti preziosi nelle gambe. Questo anche a causa della scarsa considerazione nei suoi confronti da parte di Klopp, rimasto deluso dalla condizione fisica con cui Arthur si è presentato al Liverpool. Anche per questa ragione nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno a Torino già a gennaio.

Calciomercato Juve, Arthur cambia tutto: nuovi preparatori

Per ritrovare la sua miglior versione e dare una svolta positiva alla sua esperienza con la maglia del Liverpool, come raccontato dal ‘The Times’, Arthur ha ingaggiato uno staff tutto nuovo di professionisti che lo seguiranno con meticolosità sotto ogni aspetto. Il brasiliano avrà a disposizione un nuovo preparatore fisico (Daniel Esteban Labarca Encina), un nutrizionista (Joana Pessoa Dell’Oro) y un fisioterapista (Adrián Martínez Castro).

Una mossa che il club inglese ha subito gradito, con la speranza di poter recuperare almeno parte del talento mostrato dal ragazzo soprattutto negli anni trascorsi al Barcellona. Ovviamente anche la Juventus spera che il brasiliano possa rimettersi in luce e convincere Klopp a puntare su di lui anche nel futuro. Qualora Arthur dovesse infatti mostrare di poter tornare utile ai ‘Reds’, non è escluso che al termine della stagione gli inglesi possano riscattarlo a titolo definitivo.