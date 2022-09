Allegri sulla lista: panchina top se lascia la Juventus

Il destino di Massimiliano Allegri e quello della Juventus potrebbero dividersi, ora o in futuro. Un top club è pronto a puntare sul tecnico livornese

Massimiliano Allegri è finito nell’occhio nel ciclone e non riesce proprio a uscire. I tifosi della Juventus l’hanno messo nel mirino e continuano a dargli le colpe dell’inizio di stagione negativo della Vecchia Signora.

Il gioco singhiozza pesantemente e nelle ultime uscite sono arrivate un paio di sonore sconfitte che sicuramente hanno compromesso, ancor di più, il quadro complessivo. È così che la maggior parte dei tifosi bianconeri è convinta che disfarsi del tecnico livornese sia la cosa giusta per ripartire, in Serie A come in Champions League. La società torinese, però, non la vede per nulla allo stesso modo, dato che ha confermato la fiducia al suo allenatore anche dopo il ko contro il Monza. Ma l’inversione di rotta dopo la sosta dovrà avvenire e senza attenuanti. Allegri comunque non è l’unico che ha a che fare con un avvio di stagione difficile: ci riferiamo a Diego Simeone. Anche per l’argentino le cose non vanno a gonfie vele e con Real Madrid e Barcellona che sono già scappate via in Liga. Uno scenario inaspettato potrebbe riguardare entrambi.

Simeone-Atletico ai titoli di coda: spunta Allegri

Le riflessioni sono aperte in casa Atletico Madrid, soprattutto dopo la dolorosa sconfitta nel derby contro il Real. Secondo quanto riporta ‘El Nacional’, Simeone non sarebbe più intoccabile per Enrique Cerezo, presidente dei Colchoneros: non starebbe giustificando l’alto stipendio che percepisce e anche i rapporti con società e giocatori si sarebbero un po’ incrinati. Per carità, non si pensa a un esonero, ma a fine stagione entrambe le parti potrebbero riconoscere la fine del ciclo e dirsi addio. Sull’agenda dell’Atletico ci sono i nomi di José Bordalas, che in carriera ha fatto molto bene al Getafe e Marcelino, che in Liga si è fatto tonare con Valencia e Athletic Bilbao.

Non solo, perché, oltre alle opzioni che ci riferiscono dalla Spagna, potrebbe esserci proprio quella di Allegri. Se l’allenatore dovesse lasciare la Juventus, infatti, l’Atletico Madrid sarebbe pronto ad affondare il colpo e assicurarsi un tecnico affidabile e pragmatico per la sua panchina. Un doppio scenario che, col passare dei mesi, potrebbe diventare incandescente sul calciomercato, ma ora contano solo Atletico Madrid e Juventus, per entrambi. Ma nel calcio, si sa, le cose cambiano in fretta.