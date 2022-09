Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 settembre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, a ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 22 settembre, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ parte dal momento delle due milanesi, e in particolare dei rispettivi allenatori. Per quanto riguarda il Milan, “Pioli rinnova“: nuovo contratto in vista per il mister rossonero, nel quale Cardinale crede fortemente. In casa Inter, invece, “Inzaghi a rapporto“: incontro tra il tecnico e Marotta per fare il punto della situazione in un momento difficile. A lato, “La storia” dell’addio di Ranocchia al Monza dopo l’infortunio, rinunciando complessivamente a 4 milioni di euro. E “Il caso“, quello della Juventus in crisi totale di gioco e di risultati: i bianconeri non fanno più paura.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre con “Inter, decide Mourinho“. Il portoghese, tecnico della Roma, pronto a sfidare il suo passato, si racconta. Intanto, Ciro Immobile, dal ritiro della Nazionale, lancia le sue ambizioni: “Italia, io ci sono. Lazio, ora lo scudetto“. Sulla Juventus, ‘ultimatum’ per Allegri: “La Juve in crisi: Allegri, la verità in dodici gare“.

‘Tuttosport’ illustra le nuove strategie della Juventus sul mercato: “Juve affari tuoi“. I bianconeri a caccia di profili giovani ed economicamente sostenibili, in prima pagine le foto di Grimaldo e Ndicka, tra i primi obiettivi per un nuovo ciclo che dovrà iniziare presto. Giovani nel mirino anche del Milan: “Hojlund per la linea verde Milan“, i rossoneri mettono nel mirino l’attaccante dell’Atalanta. In casa Torino, si coccolano un ottimo acquisto del mercato estivo: “Anche Klopp voleva Schuurs“.

Rassegna Stampa 22 settembre, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

Il nostro sguardo sull’estero si concentra sulla prima pagina, in Spagna, di ‘Marca’. Protagonista Carlo Ancelotti: “Ancelotti tiene un secreto“, retrospettiva del grande inizio del tecnico reggiano nella nuova stagione con il Real Madrid.

‘L’Equipe’ invece mette al centro della sua prima pagina Roger Federer che dice addio al tennis: “La fin d’un conte de fées“. Lo svizzero, una settimana dopo il suo annuncio, rilascia una emozionante intervista.