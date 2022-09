Napoli in ansia per un altro big, UFFICIALE: brutto infortunio alla caviglia

Notizia pesantissima per Luciano Spalletti, che dovrà rinunciare a uno degli uomini più in forma per un problema al legamento peroneo

In questi giorni le squadre di Serie A stanno registrando parecchi problemi fisici e infortuni, per certi versi anche importanti e preoccupanti. Basti pensare a Theo Hernandez e Tonali (ma per lui si dovrebbe trattare di un semplice affaticamento muscolare), oppure a Pellegrini che è tornato a casa, per fortuna senza lesioni. O lo stesso Verratti che ha lasciato il ritiro della Nazionale già lunedì.

Insieme al capitano della Roma Pellegrini, martedì ha dovuto alzare bandiera bianca anche Matteo Politano, senza dubbio tra gli uomini più in forma del nostro campionato e ovviamente del Napoli. L’esterno d’attacco azzurro è stato il migliore in campo contro i Rangers in Champions League, scatenato ad Ibrox, ma è stato decisivo soprattutto nello scontro diretto contro il Milan a ‘San Siro’. L’ex Inter e Sassuolo ha segnato il rigore decisivo per la vittoria fondamentale in casa dei rossoneri. Poi ha lasciato il campo per infortunio, ha risposto alla convocazione di Mancini ma ora preoccupano le sue condizioni fisiche.

Napoli, UFFICIALE tegola Politano: distrazione del legamento peroneo

Politano infatti è stato valutato dai medici della Nazionale, ha effettuato dei controlli ma solo oggi ha svolto gli esami clinici con il Napoli. E le notizie non sono positive, visto che è stata evidenziata una “distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. L’attaccante azzurro, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale, proseguirà la riabilitazione all’SSCN Konami Training Center”, scrive il comunicato ufficiale del Napoli. Una brutta tegola per Luciano Spalletti, che già deve fare a meno di Osimhen e alla ripresa dovrà affrontare il Torino e poi l’Ajax. Si tratta quindi di un problema alla caviglia per Politano, in un punto molto delicato, e ancora non chiari sono i tempi di recupero.

Oggi è ripresa anche la preparazione per gli azzurri, con una seduta in cui Politano ha effettuato solamente delle terapie. La buona notizia per Spalletti arriva dal recupero di Diego Demme. Ecco la nota del Napoli: “La squadra ha iniziato la sessione con circuito in palestra. Successivamente il gruppo, integrato da elementi della Primavera, si è allenata sul campo 3 dove ha svolto attivazione a secco e di seguito lavoro di potenza aerobica. Chiusura con lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Demme ha svolto l‘intera seduta in gruppo. Terapie per Politano”.