La ‘ricetta’ di Allegri fa arrabbiare i tifosi: “Manca tutto”

Le ultime sulla Juventus con la furia social degli juventini contro, ovviamente, il ‘loro’ allenatore. Ecco cosa sta succedendo

Allegri, sempre e solo (o soprattutto) Allegri nel mirino dei tifosi della Juventus. Ormai la rottura tra il tecnico e il popolo bianconero, specie quello che imperversa sui social è totale.

Ora come ora è difficile trovare uno juventino contrario all’esonero del livornese, attaccato su Twitter sotto al post di ‘Dazn‘. L’account della piattaforma streaming ha ripubblicato uno stralcio dell’intervista ad Allegri di qualche mese fa, titolandolo ‘La ricetta di Allegri’ e facendo alla fine una domanda – “Cosa manca alla sua Juve?” – che ha scatenato una valanga di commenti tutti ovviamente contro il tecnico.

Ecco alcuni dei tanti tweet raccolti da Calciomercato.it:

Ma cosa diavolo c’entra il compito di un allenatore con il fatto che i tifosi si ricordano il gesto tecnico? Un allenatore, proprio perché lautamente pagato non può pensare come il tifoso, deve proprio preoccuparsi di come creare il contesto per rendere un gesto tecnico decisivo

— Aslan_nerazzurro (@AslanNerazzurro) September 22, 2022