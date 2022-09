Crisi Juve e fischi, Bonucci a gamba tesa: “Senza cervello! Nulla mi spaventa”

Le dichiarazioni di Leonardo Bonucci dal ritiro della Nazionale: tra il momento negativo alla Juve e le prossime tappe con la maglia azzurra

Dalla Juventus alla Nazionale: Leonardo Bonucci a caccia di rivincite dopo il momento negativo in maglia bianconera.

Il difensore e capitano risponde in primis alle accuse di una frangia del tifo bianconero, parlando in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia alla vigilia della sfida con l’Inghilterra: “Ingratitudine? Se fossero stati gli ultimi tempi mi sarei sorpreso… Ma è tutta la carriera così, non mi spaventa nulla. Ho vissuto nella vita momenti peggiori, non mi spaventa ormai più nulla“.

FISCHI – “Chi fischia un giocatore della nazionale italiana per me è una persona senza cervello, in quel momento il giocatore rappresenta tutta la Nazione e anche chi sta fischiando. Non vedo perché debba essere fischiato Donnarumma che ha solo fatto una scelta, non è stato il primo a essere fischiato e non sarà l’ultimo. Dobbiamo crescere dal punto di vista culturale, domani ci aspettiamo un San Siro carico”.

CRISI JUVE E NAZIONALE – “Quando vengo in Nazionale mi rigenero ma non solo stavolta, è così da dodici anni a questa parte. Qui si respira aria fresca, si sta insieme a un gruppo per 10 giorni di fila. Al Mondiale del 2026 non ci penso, non è il mio obiettivo, il mio obiettivo e star bene e aiutare la Nazionale finché potrò e lo vorrà il mister”.

Italia, Mancini sta con Bonucci: “Sarebbe meglio non fischiare”

LEADER – “Io mi sento me stesso, sempre. Nel bene e nel male, tutto ciò che ho fatto nella carriera l’ho fatto essendo me stesso. Che sia la Juve o la Nazionale, io mi comporto come credo sia giusto. L’importante è che io la mattina mi possa guardare allo specchio ed essere consapevole di aver dato tutto me stesso per me e per la squadra”.

MANCINI – Alla vigilia della sfida di Nations League con l’Inghilterra a San Siro è intervenuto anche Roberto Mancini in conferenza stampa: “Le parole di Bonucci sui fischi? Io credo che il calcio sia emozione e a volte un tifoso fischia perché si è sentito tradito dal suo idolo – sottolinea il Ct azzurro – Poi è chiaro che questa è la Nazionale, se si potesse non fischiare sarebbe meglio”.