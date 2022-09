CM.IT | Chiesa e il ritorno dopo un anno: le ultime

Massimiliano Allegri può ritrovare Federico Chiesa prima del previsto: si punta la data del ritorno in campo

Giorni di pausa nazionali in cui la Juventus cerca di fare quadrato, per rialzarsi dopo un avvio di stagione davvero complicato. I bianconeri sono lontani, in campionato e in Europa, dalle aspettative della vigilia e devono necessariamente ripresentarsi, al ritorno in campo ad ottobre, con un’altra faccia.

Come raccontato da Calciomercato.it, Allegri è finito sulla graticola, ma la società gli ha ribadito la fiducia: niente esonero, anche se naturalmente la pazienza non può essere infinita e si chiede una inversione di tendenza. Sullo sfondo, si muovono possibili scenari futuri. Tutto tace su una possibile pista Gasperini alla Juventus per l’anno prossimo, con le varie voci e con un morale al momento piuttosto basso il tecnico livornese dovrà convivere e cercare al tempo stesso le risorse per ripartire. Ci sono 12 gare, tra campionato e Champions, in programma dal 2 ottobre al 13 novembre, che dovranno sancire la rinascita. Oppure potrebbero mettere la pietra tombale sulle ambizioni per questa stagione. Molti gli errori, fin qui, dell’allenatore, anche se un alibi, almeno parzialmente, gli può essere concesso. Tra gli infortuni a lunga scadenza di Pogba e Chiesa e il rendimento a singhiozzo di Di Maria, non ha praticamente mai avuto a disposizione la Juventus che aveva in testa. Ma può esserci, da questo punto di vista, una possibile svolta in prospettiva.

Juventus, Chiesa accelera: Allegri può sorridere

Finora, il ritorno in campo di Chiesa è stato frenato da qualche imprevisto sulla tabella di marcia. Si sapeva che il recupero del giocatore, dopo l’infortunio al crociato a gennaio, sarebbe stato lungo, ma la speranza era di poterlo inserire, a questo punto, quantomeno nelle rotazioni. Cosa che non è ancora accaduta, ma ci sono motivi di ottimismo. Dopo la sosta, l’ex Fiorentina potrebbe tornare a lavorare parzialmente in gruppo con i compagni. Il recupero si sta intensificando, aumentando i carichi di lavoro. L’obiettivo, stando a quanto risulta alla redazione di Calciomercato.it, è poter essere in campo, almeno per qualche spezzone di gara, prima della lunga pausa per il Mondiale, vale a dire nella prima metà di novembre, anche se al momento è uno scenario che appare ancora difficile. Si vedrà come risponderà il ginocchio, senza rischi o forzature di nessun genere. Allegri lo attende con ansia.