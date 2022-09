Vlahovic cerca i gol in bianconero: due alleati a sorpresa per la svolta

Dusan Vlahovic vuole uscire dalla crisi che lo sta colpendo in questo inizio di stagione: due alleati a sorpresa in bianconero

Arrivato a Torino lo scorso gennaio, l’attaccante serbo ha avuto bisogno di un momento di ambientamento, ma le reti sono comunque arrivate fin da subito. In questo inizio di stagione, però, le difficoltà di Dusan Vlahovic si sono acuite.

Complice il pessimo stato di forma della Juventus, con Massimiliano Allegri messo in discussione dalla società, Dusan non sta riuscendo a trovare la rete con continuità. Anzi, negli ultimi 441 minuti è proprio mancato il gol all’ex centravanti della Fiorentina. Solamente contro il Sassuolo, nella prima di campionato, è arrivato un gol su azione: le altre tre reti di Vlahovic sono state su calcio di rigore e su due punizioni. Insomma, la stella di Belgrado non sta vivendo un momento semplice e ora potrebbe trovare un doppio alleato in bianconero.

Juventus, Vlahovic cerca la svolta | Chiellini e Marchisio pronti a guidarlo

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, Dusan Vlahovic negli ultimi mesi è entrato a far parte della ‘Mate Agency’, una nuova agenzia che ne cura l’immagine e la comunicazione. Non si tratta di un’agenzia qualsiasi, ma quella di Giorgio Chiellini e Claudio Marchisio, due senatori del mondo Juventus. Per uscire dalla crisi attuale l’attaccante serbo ha già avuto diversi colloqui con Massimiliano Allegri, che ha cercato di farlo focalizzare più sulla prestazione che sulla ricerca ossessiva del gol.

Non è da escludere, però, che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane Vlahovic possa avere un colloqui anche con le due bandiere bianconere per ritrovare la serenità e per lavorare nel migliore dei modi. La risalita della Juventus in classifica e le speranze in Champions League passano inevitabilmente dalle reti dell’attaccante serbo. In attesa di conoscere quale sarà il destino di Massimiliano Allegri, quindi, Vlahovic lavorerà su sé stesso per ritrovare la tanto agognata via del gol.