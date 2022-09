Tuchel ‘frega’ Juventus e Napoli: torna e piazza il colpo

Per Tuchel il ritorno in panchina potrebbe essere vicino e la Serie A trema: subito il primo colpo dall’Italia

Momento di grande fermento per le panchine di tutta Europa. Sono diverse le big che vedono traballante la posizione dei rispettivi allenatori e per la sostituzione tra i nomi più gettonati è quello di Thomas Tuchel.

Il tecnico tedesco è stato da poco esonerato dal Chelsea, ma potrebbe presto sedersi su una nuova panchina. L’ex Psg è stato, ad esempio, indicato come possibile rimpiazzo di Massimiliano Allegri: il tecnico della Juventus sta vivendo un momento complicato dopo il doppio ko in Champions e il decimo posto in campionato. La società gli ha rinnovato la fiducia, almeno per ora, ma il suo futuro è decisamente incerto.

Come incerto è anche il futuro di Simone Inzaghi. L’Inter è un’altra delle big che non sta vivendo un momento felice, come certificato dalla pesante sconfitta sul campo dell’Udinese e da qualche segnale di malumore all’interno della squadra nerazzurra. Anche per il club lombardo si è fatto il nome di Tuchel anche se il suo destino potrebbe essere lontano dalla Serie A.

Calciomercato, Tuchel al Bayern: colpo dalla Serie A

L’ex Chelsea, infatti, è il favorito numero uno per la panchina del Bayern Monaco. Nagelsmann è un altro degli allenatori a rischio e Tuchel gradirebbe molto il ritorno in Germania. Se dovesse concretizzarsi l’approdo sulla panchina della società bavarese, avrebbe già in mente il primo colpo e, anche in questo caso, c’è la Serie A ad essere interessata.

Stando a quanto riporta il portale messicano ‘record.com.mx’, citando fonti di stampa tedesca, Tuchel farebbe come prima richiesta l’acquisto di Hirving Lozano. Il messicano è attualmente in forza al Napoli che lo ha prelevato ormai quattro anni fa dal Psv Eindhoven per quaranta milioni di euro. Con il contratto in scadenza nel 2024, il Napoli potrebbe accontentarsi di una cifra più bassa per lasciarlo andare via. Tutto comunque ancora in divenire con il domino delle panchine che deve ancora partire e con Tuchel che potrebbe dare una tripla delusione alla Serie A: a Juve e Inter perché dovrebbe essere depennato dai potenziali candidati alla panchina, al Napoli perché partirebbe all’assalto di Lozano.