Nations League, Italia prima o ultima: combinazioni e cosa significa

Torna la Nations League e l’Italia è ancora in corsa per la final four: le combinazioni per primo e ultimo posto degli azzurri

No, non sono i Mondiali e in Qatar ormai non andremo più. Però l’Italia vuole provare a rendere meno malinconico questo periodo e, per farlo, ha bisogno di fare bene in Nations League.

La competizione voluta dalla Uefa torna in questa settimana e lo fa con le ultime due giornate della fase a gironi. Turni decisivi nel raggruppamento della Nazionale di Mancini che è attualmente terza in classifica, alle spalle di Ungheria e Germania, ma ancora possibilità di conquistare il primo posto…o l’ultimo. Già perché le gare di venerdì e lunedì contro Inghilterra e Ungheria decideranno il destino dell’Italia in Nations League.

Partiamo dall’ipotesi più ottimistica: doppia vittoria degli azzurri che potrebbe significare primo posto in classifica. Per arrivare prima l’Italia deve vincere sia contro l’Inghilterra che contro l’Ungheria e sperare che la Germania non faccia bottino pieno. In caso di arrivo a pari punti con i tedeschi, gli azzurri finirebbero dietro in virtù degli scontri diretti. Detto che con una sconfitta con l’Ungheria gli azzurri non potrebbero in ogni caso arrivare primi, in caso di quattro punti (pareggio con i magiari dopo la vittoria con gli inglesi) per il primo posto servirebbe che la Germania non facesse più di due punti.

Invece, le possibilità di arrivare ultimi, e quindi retrocedere, sono legate essenzialmente al match con l’Inghilterra: basta non perdere per essere certi della salvezza.

Questa classifica e calendario:

Classifica: Ungheria 7; Germania 6; Italia 5; Inghilterra 2

Calendario:

23 settembre: Italia-Inghilterra; Germania-Ungheria

26 settembre: Ungheria-Italia; Inghilterra-Germania

Nations League, primo o ultimo posto: cosa succede per l’Italia

Ma cosa succede in caso di arrivo al primo o all’ultimo posto nel girone? Con l’Italia prima, gli azzurri accederebbero alla final four e avrebbero la possibilità di vincere il trofeo, oltre a poter partecipare ai playoff per la qualificazione agli Europei se fallita tramite gironi e avere un ranking più alto. In caso di ultimo posto, invece, ci sarà la retrocessione nella Lega B.