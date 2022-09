“Torno alla Juve per vincere la Champions”: ecco il piano di Conte

Una confidenza che fa sognare i tifosi dopo i tre scudetti vinti dall’allenatore leccese alla guida della panchina bianconera

Si fa sempre più in salita l’avventura di Massimiliano Allegri come tecnico della Juventus. L’allenatore toscano ha infatti ricevuto una sorta di fiducia a tempo da parte della società bianconera dopo i risultati e le prestazioni negative delle ultime due settimane tra campionato e Champions League.

Calendario alla mano, l’ultima vittoria di questa stagione della sua Juventus risale al 31 agosto in campionato contro lo Spezia. Da quel momento in avanti sono arrivate ben due sconfitte in Champions League e due pareggi in Serie A prima dell’ultima disfatta rimediata in casa del Monza. Tensione alle stelle dunque per Allegri, che potrà però approfittare delle due settimane di sosta per schiarirsi le idee e rimettere ordine alla Continassa.

Intorno all’ambiente bianconero, però, non si placano le voci su possibili sostituti qualora il rendimento della formazione non dovesse migliorare alla ripresa delle competizioni. Non è comunque escluso il club possa scegliere di riconfermare Allegri o puntare su un traghettatore fino al termine dell’attuale stagione e solamente poi andare alla ricerca di una nuova figura cui affidare quasi da zero il progetto tecnico della squadra.

Calciomercato Juventus, il sogno di Conte: “Vuole tornare per la Champions”

Tra i tantissimi top allenatori accostati alla Juventus dopo la sconfitta di Monza, ovviamente è rientrato quello del grande ex, Antonio Conte. Il tecnico leccese, va ricordato, è legato al Tottenham da un contratto in scadenza nel giugno 2023, ma con opzione per il rinnovo. Un profilo che ovviamente stuzzica la dirigenza bianconera, sebbene il divorzio polemico che portò alla separazione tra le parti.

A tal proposito, il giornalista Tony Damascelli ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha riportato una confidenza affidatagli dallo stesso Conte su un possibile ritorno alla Juventus: “Antonio Conte è il sogno dei tifosi, ma ricordate che la famiglia non dimentica. Lo stipendio non è un problema, ma quando dici che non hanno i soldi per andare al ristorante con gli altri, non lo dimenticano. Non è una cosa che puoi dire agli Agnelli. A me personalmente Conte ha detto: sogno di tornare alla Juventus e vincere la Champions League“.