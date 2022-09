Se ne va con Allegri: addio alla Juventus dopo otto anni

Nonostante l’età, rimane un punto fermo de ‘La Vecchia Signora’. Il suo ciclo in bianconero, però, sta per giungere al termine

Si intravede la fine della sua avventura alla Juventus. C’è aria di addio, anche perché il suo contratto scade a giugno 2023. Dopo otto anni di militanza e tante vittorie, ecco che le strade coi bianconeri stanno per dividersi.

Addio a ‘La Vecchia Signora’, Juan Cuadrado può seguire Massimiliano Allegri il cui destino sembra appunto segnato. Ma lo è quasi anche quello dell’esterno colombiano, deludente in questo avvio di stagione ma sempre un elemento cardine della squadra. L’età (35 anni a maggio prossimo) e i fortissimi dissidi con la società manifestatasi nella scorsa primavera a proposito del rinnovo – la dirigenza avrebbe voluto prolungare a cifre più basse, ma l’ex Chelsea non ha voluto e ha sfruttato così l’opzione presente nell’accordo che gli ha permesso di rimanere con lo stesso stipendio (circa 5 milioni netti) – saranno quasi sicuramente i fattori decisivi per il suo divorzio con il club targato Exor. Nemmeno una, ad oggi improbabile permanenza di Allegri, del quale è da sempre un ‘fedelissimo’, pure il prossimo anno cambierebbe la decisione di Agnelli e soci.

Calciomercato Juventus, solo Conte può ‘salvare’ Cuadrado

Forse, ma forse solo l’eventuale arrivo/ritorno di Antonio Conte (per la panchina si parla pure dell’altro ex Gasperini, ma al momento non risultano movimenti in direzione Bergamo) darebbe qualche chance di rinnovo e quindi di conferma a Cuadrado. Il tecnico salentino in scadenza col Tottenham è un grande estimatore del colombiano. Basti pensare che il mancato acquisto del colombiano fu uno dei motivi scatenanti che portò al burrascoso addio del leccese alla Juve. Estate 2014, al suo posto giunse Allegri tra fischi e insulti, quelli che stan prendendo adesso Allegri e la squadra, incluso Cuadrado, assente però nel ko di Monza causa squalifica.