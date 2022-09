UFFICIALE, Cannavaro torna in Italia: annunciata la nuova panchina

Per l’ex difensore centrale si tratta della primissima volta da allenatore in Italia dopo le numerose avventure all’estero

Dopo aver sfiorato più volte il ritorno a ‘casa’, finalmente Fabio Cannavaro si appresta ad una nuova avventura in panchina. L’ex centrale ha firmato ufficialmente il nuovo contratto che lo porterà ad allenare per la primissima volta in Italia, dopo le tante esperienze maturate all’estero.

Dando seguito alle voci degli ultimi giorni, infatti, Fabio Cannavaro è stato nominato nuovo allenatore del Benevento. Il tecnico italiano si cimenta dunque in una nuova sfida nel campionato di Serie B al timone di una formazione sicuramente ambiziosa. Per l’ex calciatore, poi, sarà l’occasione di misurarsi con un ambiente completamente diverso rispetto alle avventure vissute in panchina tra Emirati Arabi e Cina.

Questo il comunicato del club campano: “Il Benevento Calcio è lieto di comunicare di aver affidato l’incarico di Responsabile tecnico della prima squadra al signor Fabio Cannavaro. Il tecnico verrà presentato alla stampa domani, giovedì 22 settembre, a partire dalle ore 17,00, presso Palazzo Paolo V di Benevento, con posti riservati”.